引退会見を行った三浦璃来（左）と木原龍一【写真：荒川祐史】

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28日に引退会見

　ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来と木原龍一（ともに木下グループ）が28日、都内で引退会見を行った。日本スケート連盟がインスタグラムで、衣装の秘密を明かしている。

　涙あり、笑いありの引退会見。木原はグレーのスーツに身を包み、三浦は白のジャケットにスカートを合わせていた。

　日本スケート連盟は会見後にインスタグラムを更新。「今日の2人の衣装」とし、「木原選手は、初めて作ったスーツ　三浦選手は白いセットアップにハートのピアス」と舞台裏を明かすと、ファンから様々な声が上がった。

「新たな旅立ちに相応しいとっても爽やかな装い…おふたりとも素敵でした」
「門出に相応しい素敵なスタイリングですね。お二人とも陸でもとても美しいです」
「龍一くん、スーツ姿も綺麗な涙も本当に素敵でした」
「なんか、新任の先生みたい　お二人とも素敵です」
「りくちゃんの透明感が際立ってました！　木原くんのスーツ姿も凛々しい　化粧品メーカーとスーツメーカーさん、CMとかどうですかね」
「さっぱり爽やかなコーデも素敵です」

　りくりゅうの2人は今後、プロスケーターに転向。指導者として後進の育成にも意欲を示している。

（THE ANSWER編集部）