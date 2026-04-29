28日に引退会見

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来と木原龍一（ともに木下グループ）が28日、都内で引退会見を行った。日本スケート連盟がインスタグラムで、衣装の秘密を明かしている。

涙あり、笑いありの引退会見。木原はグレーのスーツに身を包み、三浦は白のジャケットにスカートを合わせていた。

日本スケート連盟は会見後にインスタグラムを更新。「今日の2人の衣装」とし、「木原選手は、初めて作ったスーツ 三浦選手は白いセットアップにハートのピアス」と舞台裏を明かすと、ファンから様々な声が上がった。

「新たな旅立ちに相応しいとっても爽やかな装い…おふたりとも素敵でした」

「門出に相応しい素敵なスタイリングですね。お二人とも陸でもとても美しいです」

「龍一くん、スーツ姿も綺麗な涙も本当に素敵でした」

「なんか、新任の先生みたい お二人とも素敵です」

「りくちゃんの透明感が際立ってました！ 木原くんのスーツ姿も凛々しい 化粧品メーカーとスーツメーカーさん、CMとかどうですかね」

「さっぱり爽やかなコーデも素敵です」

りくりゅうの2人は今後、プロスケーターに転向。指導者として後進の育成にも意欲を示している。



（THE ANSWER編集部）