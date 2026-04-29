ドライヤーが気持ちよくて寝落ちしてしまう猫ちゃんが可愛いと話題です。動画には「ウトウトしてるのかわいい」「大人しくて偉いね」等のコメントが寄せられ6175回以上再生されているようです。

【動画：お風呂に入った子猫→ドライヤーで乾かしていたら、眠くなった様子で…『愛おしい光景』】

お風呂に入る日

YouTubeチャンネル「華の時間」に投稿されたのは、マンチカンの華ちゃんがお風呂に入る日の様子です。バスタブに少しだけお湯を入れて、華ちゃんをお風呂に入れることにしたという飼い主さん。

ちょっとずつ華ちゃんを濡らして入浴させますが、かなり抵抗している様子だったそう。浴槽だとどうしても暴れてしまう為、シャワーに変更することにしたといいます。

泡でもこもこになる華ちゃん

シャワーにすると少し落ち着いてくれたため、飼い主さんは華ちゃんをしっかり濡らしていったそう。その後はシャンプーで華ちゃんの汚れを落としていったといいます。華ちゃんは泡だらけのもこもこの姿になっていたのだとか。

シャンプーの後はタオルでしっかり水気を取り、お風呂は完了。あとは華ちゃんの毛を乾かすだけに。

ドライヤーをしていたら…

ドライヤーで乾かしていたら、華ちゃんはいつの間にか飼い主さんの膝の上に来たそう。膝に抱えられてドライヤーで乾かされる華ちゃん。暖かい風にあたりながら撫でられていたら、いつの間にか華ちゃんはウトウトし始めていたそう。

そして華ちゃんの毛が乾くころには、膝の上で眠ってしまったといいます。ドライヤーが気持ちよくて寝てしまう華ちゃんが可愛い動画となっていました。

ご紹介した投稿は6175回以上再生され「ウトウトしてるのかわいい」「大人しくて偉いね」「可愛い寝顔」等のコメントが寄せられ、華ちゃんがお風呂に入る姿やドライヤーで寝落ちする姿が可愛くて癒された人が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「華の時間」では、華ちゃんの日常のワンシーンがたくさん投稿されています。長毛マンチカンの華ちゃんの可愛い姿から目が離せなくなると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「華の時間」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。