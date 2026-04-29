元テレビ朝日のアナウンサーで、現在は静岡県浜松市にあるネット販売専門のコーヒー店「ｒｅｎａｇ ｃｏｆｆｅｅ」を運営する竹内由恵アナが、たけのこ掘りに挑戦した。

２９日までにインスタグラムで「たけのこ掘り初体験！」と報告し、「息子が頑張っていました。娘は最後品定めのときだけで、それ以外はずっと抱っこ」と明かして、息子がたけのこを収穫する様子や収穫したたけのこを並べた写真などをアップした。「採った日に全部下茹でして、たけのこご飯にしたり炒め物したり。採れたてはシャキシャキ感が違います！」と絶賛して締めた。

この投稿には「素敵な体験」「すっかり大きくなりましたね」「わんぱく」「娘さん、指が長くて美しい手」「立派」「たくましい」などの声が寄せられている。

竹内アナは２００８年にテレビ朝日に入社し「報道ステーション」や「ミュージックステーション」などの看板番組を担当。１９年に同学年で医師の一般男性と結婚した。同年７月に同局を退社し、フリーに転身。夫の住む静岡に移住した。２１年２月に第１子男児、２３年８月に第２子女児の出産を公表した。コーヒー好きが高じて、今年９月に「珈琲（コーヒー）事業をスタートします！」と報告した。