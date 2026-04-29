２４日、天津市街の夜景。（天津＝新華社記者／孫凡越）

【新華社天津4月29日】中国天津市は近年、地域活性化につながる夜間観光の拡充を進めている。天津ならではの華やかな夜景は、国内外から訪れる観光客の人気を集めている。

２５日、巨大観覧車「天津の眼」を背景に写真を撮る観光客。（天津＝新華社記者／孫凡越）

２４日、観光客を乗せ、天津市内の海河を進む遊覧船。（天津＝新華社記者／孫凡越）

２４日、天津市内の海河沿いを散策するカナダからの観光客。（天津＝新華社記者／孫凡越）

２４日、天津市の意式風情区（イタリア街）を散策するロシア人観光客。（天津＝新華社記者／孫凡越）

２４日、天津市の意式風情区（イタリア街）にあるレストランで料理を注文する外国人観光客。（天津＝新華社記者／孫凡越）

２４日、天津市内の海河沿いで歌声に耳を傾ける観光客。（天津＝新華社記者／孫凡越）

２４日、天津市内の海河沿いでステージに立つ歌手。（天津＝新華社記者／孫凡越）

２４日、天津市内の海河沿いを散策する観光客。（天津＝新華社記者／孫凡越）