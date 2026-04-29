INI、通算9作目の合算シングル1位 「合算シングル週間50万PT超え作品数」歴代単独3位に
11人組グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の最新シングル「PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）」が、4月29日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算9作目の1位を獲得した。
【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー
週間ポイント（PT）は自身7作目の週間50万PT超えとなる65万7909PT。「合算シングル週間50万PT超え作品数」記録は、King & Prince、櫻坂46と並ぶ歴代3位タイから、歴代単独3位【※1】に浮上した。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場。オリコン週間音楽ランキング2冠【※2】を記録した。
3位には5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」がランクイン。収録曲の「爆裂愛してる」と「好きすぎて滅！」が同日付「週間ストリーミングランキング」で自身初の1位、2位を独占。ストリーミング再生数を堅調に維持しており、3/2付から10週連続合算シングルTOP5入りしている。
【※1】「合算シングル週間50万PT超え作品数」記録TOP3／1位：乃木坂46（16作）、2位：Snow Man（11作）、3位：INI（7作）
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞
【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー
週間ポイント（PT）は自身7作目の週間50万PT超えとなる65万7909PT。「合算シングル週間50万PT超え作品数」記録は、King & Prince、櫻坂46と並ぶ歴代3位タイから、歴代単独3位【※1】に浮上した。
3位には5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」がランクイン。収録曲の「爆裂愛してる」と「好きすぎて滅！」が同日付「週間ストリーミングランキング」で自身初の1位、2位を独占。ストリーミング再生数を堅調に維持しており、3/2付から10週連続合算シングルTOP5入りしている。
【※1】「合算シングル週間50万PT超え作品数」記録TOP3／1位：乃木坂46（16作）、2位：Snow Man（11作）、3位：INI（7作）
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞