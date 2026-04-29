国賓としてアメリカを訪問中のイギリスのチャールズ国王は28日、連邦議会で演説し、戦争拡大を食い止める必要性を強調しました。

アメリカを国賓として訪問中の、イギリスのチャールズ国王は、28日、アメリカ連邦議会で演説を行いました。

イギリスの君主がアメリカ連邦議会で演説するのは、1991年に故エリザベス女王が行って以来となります。

イギリス チャールズ国王「このような激動の時代において国際社会と協力し、農具を剣に打ち直すような事態を食い止められるよう願っている」

チャールズ国王は、旧約聖書の表現を利用し農具を武器に変えるような世界を食い止める必要性を訴えました。

トランプ大統領は、イラン攻撃を支援しなかったとしてイギリスを度々批判していますが、国王夫妻の歓迎式典では友好ムードをアピールしました。

トランプ大統領「母は英国王室をとても愛していた。『見て若いころのチャールズ、すごくかわいい』と口にしてたのを覚えている。母は夢中だった」

スコットランド出身の自身の母親が、チャールズ国王を「かわいい」と言っていたと話し、国王が苦笑いを浮かべる場面もありました。

またホワイトハウスは、SNSにトランプ氏とチャールズ国王が並んだ写真を投稿し、「2人の王」と説明文を添えました。

イギリスBBCは、「王はいらない」と掲げた反トランプデモなどを例に挙げ、「アメリカのリベラル派への皮肉として発信されたものだ」などと報じています。