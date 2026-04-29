&TEAM、週間音楽ランキング2冠 自己最高週間ポイントで合算アルバム1位【オリコンランキング】
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の最新アルバム『We on Fire』が、4月29日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算5作目の1位を獲得。
【写真】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI
前作『Back to Life』（2025年11月10日付）の週間53万5422PTを超え、自己最高週間ポイント56万2392PTを記録した。
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
そのほか4位には、4月17日・18日に約7年ぶりに完全体での東京公演を開催したBTSの『ARIRANG』が、週間2万2867PTで6週連続TOP5入り。累積ポイントは77万8113PTとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞
【写真】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI
前作『Back to Life』（2025年11月10日付）の週間53万5422PTを超え、自己最高週間ポイント56万2392PTを記録した。
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞