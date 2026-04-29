きょうからゴールデンウイークがスタートしました。空の便が出国のピークを迎え、各交通機関も多くの旅行客で賑わっています。

20代会社員

「きょうから最大12連休。ドイツに行く予定です」

「世界遺産の有名なお城があって、そこ行くのを楽しみにしてます」

「ビールですね、ビール飲みたい」

家族連れ

「（Q.きょう、これからどこ行くんですか）中国！」

「お母さんは中国出身なので、実家に帰るために。お母さんの実家は山奥なので、川遊びとかが楽しみです」

「（祖父母からの）プレゼントが楽しみ」

航空各社によりますと、海外への出国はきょうがピークとなっていて、国際線の予約数は全日空が20万7410人、日本航空は16万9302人で、いずれも去年を上回る予約状況だということです。

家族連れ

「（Q.何連休ですか）8おやすみです」

「（Q.何が楽しみですか）水族館」

「伊勢神宮行って、宮崎に」

20代夫婦

「妻の実家の三重までいって、鳥羽の旅館に泊まりに行きます。これが妻のすきやきのやつで、僕が幕の内です」

一方、東京駅も家族連れなどで混雑しています。

JR東海によりますと、東海道新幹線の下りのピークは来月2日、上りは5日となっていて、東海道・山陽新幹線「のぞみ」は来月6日まで全席指定席で運行するということです。