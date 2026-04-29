松木玖生欠場のサウサンプトン、自動昇格を逃しPOへ…2位フィニッシュは3チームに可能性
EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）第40節延期分が28日に行われ、5位サウサンプトンと2位イプスウィッチが対戦した。
サウサンプトンに所属するMF松木玖生は、「軽度のふくらはぎの問題」により欠場。試合はスコアレスで折り返すと、後半開始早々にイプスウィッチが先制する。その後にサウサンプトンが逆転したものの、終盤にイプスウィッチが追いつき、2−2のドローで決着した。
残り1試合でサウサンプトンとイプスウィッチの勝ち点差は「4」のまま変わらず、サウサンプトンが自動昇格圏の2位に入る可能性は消滅した。“セインツ”はプレーオフから1年でのプレミアリーグ復帰を目指す。
2位争いは3チームに絞られた。勝ち点「81」のイプスウィッチ、勝ち点「80」のミルウォール、勝ち点「79」のミドルスブラが、運命の最終節に臨む。
最終節は5月2日に一斉開催。イプスウィッチは斉藤光毅が所属する14位のクイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）を、ミルウォールはすでに降格が決まったオックスフォード・ユナイテッドを、それぞれホームで迎え撃つ。ミドルスブラは、プレーオフ圏内の6位を死守したいレクサムと敵地で対戦する。
■チャンピオンシップ順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 コヴェントリー（92／＋48）
2位 イプスウィッチ（81／＋30）
────プレミアリーグ自動昇格──────
3位 ミルウォール（80／＋13）
4位 ミドルスブラ（79／＋25）
5位 サウサンプトン（77／＋24）
6位 レクサム（70／＋4）
────プレミアリーグ昇格プレーオフ───
7位 ハル・シティ（70／＋3）
8位 ダービー・カウンティ（69／＋9）
サウサンプトンに所属するMF松木玖生は、「軽度のふくらはぎの問題」により欠場。試合はスコアレスで折り返すと、後半開始早々にイプスウィッチが先制する。その後にサウサンプトンが逆転したものの、終盤にイプスウィッチが追いつき、2−2のドローで決着した。
2位争いは3チームに絞られた。勝ち点「81」のイプスウィッチ、勝ち点「80」のミルウォール、勝ち点「79」のミドルスブラが、運命の最終節に臨む。
最終節は5月2日に一斉開催。イプスウィッチは斉藤光毅が所属する14位のクイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）を、ミルウォールはすでに降格が決まったオックスフォード・ユナイテッドを、それぞれホームで迎え撃つ。ミドルスブラは、プレーオフ圏内の6位を死守したいレクサムと敵地で対戦する。
■チャンピオンシップ順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 コヴェントリー（92／＋48）
2位 イプスウィッチ（81／＋30）
────プレミアリーグ自動昇格──────
3位 ミルウォール（80／＋13）
4位 ミドルスブラ（79／＋25）
5位 サウサンプトン（77／＋24）
6位 レクサム（70／＋4）
────プレミアリーグ昇格プレーオフ───
7位 ハル・シティ（70／＋3）
8位 ダービー・カウンティ（69／＋9）