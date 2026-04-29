『プラダを着た悪魔』シリーズのアン・ハサウェイ、『マダム・ウェブ』（2024）のダコタ・ジョンソンが共演する、新作サイコスリラー映画『ヴェリティ（原題：Verity）』のティザー予告編が米国で公開された。

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原作は、人気作家コリーン・フーヴァーの小説『ヴェリティ/真実』。主人公ローウェン・アシュリー（ジョンソン）は、事故で執筆不能となった著名作家ヴェリティ・クロフォード（ハサウェイ）のゴーストライターとして、彼女の夫ジェレミー（ジョシュ・ハートネット）に雇われる。

クロフォード邸に滞在しながら小説の執筆を進めるなか、ローウェンはヴェリティの自伝と思われる不気味なメモを発見。ジェレミーにまつわる不穏な告白に苦悩し、虚構と現実、罠と魅惑、そしてチャンスと執着を区別することが難しくなっていく。

予告編は、ローウェンが暗闇に包まれた邸宅を歩く場面から始まる。ベッドに横たわるヴェリティのかたわらを通り過ぎたローウェンは、ジェレミーの膝にまたがり、熱いキスを交わし始める。ところが、相手の顔が突如ヴェリティに入れ替わる。ヴェリティは不気味な笑みを浮かべると、ローウェンの唇をかみ切り、ローウェンは血を流しながら絶叫する。

映像の後半では、事故前のヴェリティと生気を失った現在の姿、ローウェンとジェレミーの不貞、そして二人が恐怖におびえる様子など、官能と緊迫が交錯するモンタージュが映し出される。ローウェンがヴェリティの自伝的メモを読む場面では、ヴェリティの「これだけ私が親切に警告しても、あなたは私の言葉を読み進めるでしょう。ひとつだけ覚えておいて。私たちが向かう先に光はない、闇があるだけ」という不穏な言葉が響く。

監督は、ハサウェイ主演のラブコメ映画『アイデア・オブ・ユー ～大人の愛が叶うまで～』（2024）を手がけたマイケル・ショウォルター。脚本は『アントラーズ』（2021）や「ハンニバル」シーズン3などのニック・アントスカが執筆した。製作にはハサウェイ、フーヴァー、ショウォルター、アントスカらが名を連ねる。

原作者のフーヴァーにとって、本作は『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』（2024）や『後悔のない人生』（2025）『Reminders of Him（原題）』（2026）に続く最新の映像化作品となる。初共演となるハサウェイとジョンソンが、危険で歪な関係性をどのように演じるのか注目される。

映画『ヴェリティ（原題）』は2026年10月2日に米国公開予定。製作・配給はAmazon MGM Studios。

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