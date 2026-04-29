2児の母・佐田真由美、保存容器に“ピタリ”と収まった手料理公開 “地味な幸せ”告白に共感の声「最高に幸せな瞬間」「お料理が映えてる」

2児の母・佐田真由美、保存容器に“ピタリ”と収まった手料理公開 “地味な幸せ”告白に共感の声「最高に幸せな瞬間」「お料理が映えてる」