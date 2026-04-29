2児の母・佐田真由美、保存容器に“ピタリ”と収まった手料理公開 “地味な幸せ”告白に共感の声「最高に幸せな瞬間」「お料理が映えてる」
【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの佐田真由美が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。保存容器に詰めた手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48歳2児の母モデル「料理までお洒落」保存容器に綺麗に収まったトマト料理
佐田は「作った料理の容量とタッパーの容量がピタリと合うようになってきた」とつづり、透明な保存容器に詰めた手料理を公開。ブロッコリーやしめじ、鶏肉などがトマトベースで煮込まれた、具だくさんでヘルシーな料理を披露した。さらに、ジャストサイズで収まった料理を前に「地味な幸せ噛み締める」と報告している。
この投稿は「すごく分かる」「ピタリとはまるとスッキリしますよね」「地味だけど最高に幸せな瞬間」「お料理が映えてる」「美味しそう」「料理までお洒落」といった声が寄せられている。
佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳2児の母モデル「料理までお洒落」保存容器に綺麗に収まったトマト料理
◆佐田真由美、ジャストサイズで収まった手料理を披露
佐田は「作った料理の容量とタッパーの容量がピタリと合うようになってきた」とつづり、透明な保存容器に詰めた手料理を公開。ブロッコリーやしめじ、鶏肉などがトマトベースで煮込まれた、具だくさんでヘルシーな料理を披露した。さらに、ジャストサイズで収まった料理を前に「地味な幸せ噛み締める」と報告している。
◆佐田真由美の投稿に反響
この投稿は「すごく分かる」「ピタリとはまるとスッキリしますよね」「地味だけど最高に幸せな瞬間」「お料理が映えてる」「美味しそう」「料理までお洒落」といった声が寄せられている。
佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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