ウェーブは、プラモデル「1/12 太鼓の達人［初代］アーケード筐体（再販）」を4月30日より予約開始することを発表した。再販日と価格は共に未定。

本製品は、2001年の登場以来、世代を越えて愛され続け、今もなお国民的な人気を誇るゲームセンター用和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」を1/12スケールでプラモデル化したもの。2011年12月に発売された商品の再販品となる。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の再販を告知しており、4月30日11時より商品ページを公開するほか、取扱店舗の予約受付も順次開始することを伝えている。

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