ウェーブ、「1/12 太鼓の達人［初代］アーケード筐体（再販）」を4月30日予約開始決定！
【1/12 太鼓の達人［初代］アーケード筐体（再販）】 予約開始：4月30日 発売日・価格：未定
ウェーブは、プラモデル「1/12 太鼓の達人［初代］アーケード筐体（再販）」を4月30日より予約開始することを発表した。再販日と価格は共に未定。
本製品は、2001年の登場以来、世代を越えて愛され続け、今もなお国民的な人気を誇るゲームセンター用和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」を1/12スケールでプラモデル化したもの。2011年12月に発売された商品の再販品となる。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の再販を告知しており、4月30日11時より商品ページを公開するほか、取扱店舗の予約受付も順次開始することを伝えている。
【公開予告】明後日4月30日（木）AM11:00より、ウェーブ公式サイト（https://t.co/chEjZcxHyn）にて、1/12 太鼓の達人［初代］アーケード筐体（再販）の製品ページを公開します。取扱店舗様での予約受付も明後日より順次開始予定です。よろしくお願いします。#ウェーブ #太鼓の達人 pic.twitter.com/9nA42wpbtV- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) April 28, 2026
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