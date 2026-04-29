魔裟斗、ド派手“新愛車”公開 “約3500万円限定車”を即決購入に反響「こういう色はスーパースターしか似合わない」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が、29日までに自身のインスタグラムを更新し、新たな愛車を公開した。
【写真】魔裟斗が購入したメルセデスAMG『G63 Edition Performance』内外装全部見せ
魔裟斗は27日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新たな“愛車”として、メルセデスAMG『G63 Edition Performance』の購入、納車される様子を公開。同車は『G63』の国内仕様車としては初の最高速度240キロのエンジン出力を誇るハイパフォーマンスモデル。『MANUFAKTUR カッパーオレンジマグノ』カラーが印象的な1台となっている。
この日の投稿では、ド派手な愛車との2ショットとともに「Mercedes-AMG G63 Edition performance納車」と改めて報告。「#魔裟斗チャンネル」とYouTubeチャンネルをアピールした。
この投稿に「いろんな有名人これ乗ってるけど、魔裟斗さんダントツで似合ってます」「色がいいですね」「こういう色はスーパースターしか似合わない」「納車おめでとうございます走ってるとバレそうですねカッコいいです」「魔裟斗さん、クルマ、ともにちょーかっこいい！」などのコメントが挙がっている。
この限定車は、メーカー希望価格3477万円となっている。
【写真】魔裟斗が購入したメルセデスAMG『G63 Edition Performance』内外装全部見せ
魔裟斗は27日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新たな“愛車”として、メルセデスAMG『G63 Edition Performance』の購入、納車される様子を公開。同車は『G63』の国内仕様車としては初の最高速度240キロのエンジン出力を誇るハイパフォーマンスモデル。『MANUFAKTUR カッパーオレンジマグノ』カラーが印象的な1台となっている。
この投稿に「いろんな有名人これ乗ってるけど、魔裟斗さんダントツで似合ってます」「色がいいですね」「こういう色はスーパースターしか似合わない」「納車おめでとうございます走ってるとバレそうですねカッコいいです」「魔裟斗さん、クルマ、ともにちょーかっこいい！」などのコメントが挙がっている。
この限定車は、メーカー希望価格3477万円となっている。