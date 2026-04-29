加藤夏希、こだわり詰まった手作り弁当に反響」「青い星のデコレーションが斬新」「工夫がすごい」
【モデルプレス＝2026/04/29】女優の加藤夏希が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳女優「青い星のデコレーションが斬新」こだわり詰まった手作り弁当
加藤は「プロットタイプ完成」とつづり、可愛らしくデコレーションした弁当を公開。海苔で顔が作られたおにぎりを中心に、ウインナーやから揚げ、星型にカットされた卵焼きや人参、青色の寒天のような素材で表現された星の飾りなど、細部までこだわりが詰まった様子を披露した。「いや、結構無理がある」と、自らツッコミを記している。
この投稿に、ファンからは「工夫がすごい」「青い星のデコレーションが斬新」「なんのキャラクターなんだろう」「クオリティ高い」「器用すぎて驚く」「センスが爆発してる」といった声が寄せられている。
加藤は2014年6月に一般男性と結婚。2016年7月に第1子女児、2019年2月に第2子男児、2021年1月に第3子男児、2024年5月に第4子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】40歳女優「青い星のデコレーションが斬新」こだわり詰まった手作り弁当
◆加藤夏希、手作り弁当披露
加藤は「プロットタイプ完成」とつづり、可愛らしくデコレーションした弁当を公開。海苔で顔が作られたおにぎりを中心に、ウインナーやから揚げ、星型にカットされた卵焼きや人参、青色の寒天のような素材で表現された星の飾りなど、細部までこだわりが詰まった様子を披露した。「いや、結構無理がある」と、自らツッコミを記している。
◆加藤夏希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「工夫がすごい」「青い星のデコレーションが斬新」「なんのキャラクターなんだろう」「クオリティ高い」「器用すぎて驚く」「センスが爆発してる」といった声が寄せられている。
加藤は2014年6月に一般男性と結婚。2016年7月に第1子女児、2019年2月に第2子男児、2021年1月に第3子男児、2024年5月に第4子女児を出産している。（modelpress編集部）
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