瀬戸朝香、ダークネイビーへのヘアチェンジ報告「雰囲気違う」「美しさが増してる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/29】女優の瀬戸朝香が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカラーチェンジを報告し、反響が寄せられている。
【写真】イノッチの49歳妻「雰囲気違う」ヘアチェンジ
瀬戸は「ヘアカラーチェンジ」「BLACK ほんのりBLUE」とつづり、以前より暗くした髪色を披露。また、同日のフィード投稿では「昨日 また1つ作品を終えました ひと段落したからヘアチェンジ」と仕事が一段落したタイミングでのヘアチェンジであることを明かし、「ただのブラックだとなんだかな…と思い 少しだけブルーを入れた ダークネイビーな感じ」と、こだわりのカラーを説明した。
さらに「伸びた分だけ重い部分を軽くしてもらいました 前髪も切ったよ」とカットについても報告。最後に「長さはね…ひたすら伸ばすのみ！」と、今後も継続して伸ばしていくことを記している。
この投稿に、ファンからは「雰囲気違う」「色味がとってもお洒落」「似合いすぎる」「茶色もいいけどダークネイビーも良い」「さらに美しさが増してる」「綺麗な艶」「憧れる」といった声が寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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◆瀬戸朝香、ヘアチェンジ披露
瀬戸は「ヘアカラーチェンジ」「BLACK ほんのりBLUE」とつづり、以前より暗くした髪色を披露。また、同日のフィード投稿では「昨日 また1つ作品を終えました ひと段落したからヘアチェンジ」と仕事が一段落したタイミングでのヘアチェンジであることを明かし、「ただのブラックだとなんだかな…と思い 少しだけブルーを入れた ダークネイビーな感じ」と、こだわりのカラーを説明した。
◆瀬戸朝香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「雰囲気違う」「色味がとってもお洒落」「似合いすぎる」「茶色もいいけどダークネイビーも良い」「さらに美しさが増してる」「綺麗な艶」「憧れる」といった声が寄せられている。
瀬戸は2007年9月に20th Century・井ノ原快彦と結婚し、2010年3月に第1子となる長男、2013年11月に第2子となる長女を出産。2人の子供が現在イギリスに留学中であることを公表している。（modelpress編集部）
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