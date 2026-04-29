明日30日から明後日5月1日は全国的に雨となりそうです。雨や風が強まることもあるでしょう。その先は、天気が短い周期で変化し、晴れる日は気温がグンと上がります。夏日の地点が増加する見込みで、屋外のレジャーなどは暑さ対策が必要になりそうです。

1週目:30日〜1日は荒天 ゴールデンウィーク終盤は広く晴れ

明日30日から5月1日にかけて、低気圧が日本付近を通過するでしょう。雨の範囲が、沖縄から西日本、東日本、北日本へと次第に移ります。太平洋側ほど雨脚が強まり、道路が冠水するほど激しく降る所もありそうです。沿岸部を中心に、風も強まるでしょう。局地的な大雨や強風により、交通機関に影響が出る可能性もあります。時間に余裕を持って行動すると良さそうです。

2日は雨雲が次第に離れて日差しが戻り、3日の午前にかけて広く晴れるでしょう。3日の午後から4日の午前は、ほぼ全国で雨が降りますが、5日と6日は各地で晴れて行楽日和となりそうです。





気温は平年並みか高いでしょう。関東から西では、少し動くと汗ばむくらいの日が増えてきそうです。屋外のレジャーやスポーツをする際は、こまめな水分補給を心掛けてください。時間を決めて、日陰など涼しい所で休憩をとることも大切です。

2週目:晴れる日多い 関東以西は暑さ続く

ゴールデンウィーク明けの一週間は、ザッと雨の降ることはあるものの、おおむね晴れるでしょう。

気温は引き続き高めで、関東から西では夏日(最高気温25℃以上)の続く所が多くなりそうです。まだ、暑さにあまり慣れていない時期です。真夏のような高温にはならなくても、体調を崩してしまう危険性がありますので、無理のないようにお過ごしください。

また、昼間は暑くても、朝晩は少しヒンヤリします。お出かけの時間帯に合わせて、服装で調節しましょう。