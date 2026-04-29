「お母さんになって益々素敵」安めぐみ、長女＆次女との日常を披露 変わらぬ美貌に反響「可愛いママ」「癒し系美女」
2児の母でタレントの安めぐみ（44）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女（11）、次女（2）との日常を披露した。
【写真】「お母さんになって益々素敵」長女＆次女との愛らしい日常を披露した安めぐみ
安は「最近の色々」と、娘たちと過ごす穏やかな日々の様子を収めた写真を複数枚投稿。「最後のは長女に教えてもらい加工しました笑」と明かし、自撮りショットにハートマークなどのスタンプ加工された、長女直伝のキュートな写真も公開している。
ほかにも、次女の歩く後ろ姿、まだ幼い次女の手が愛らしい“乾杯ショット”、次女をおんぶする長女の姿など、ほほ笑ましい瞬間が捉えられていた。
コメント欄には「可愛いママ」「癒し系美女」「癒されます」「お母さんになって益々素敵」「優しい時」などの声が寄せられている。
安は2011年12月、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（56）と結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。
【写真】「お母さんになって益々素敵」長女＆次女との愛らしい日常を披露した安めぐみ
安は「最近の色々」と、娘たちと過ごす穏やかな日々の様子を収めた写真を複数枚投稿。「最後のは長女に教えてもらい加工しました笑」と明かし、自撮りショットにハートマークなどのスタンプ加工された、長女直伝のキュートな写真も公開している。
ほかにも、次女の歩く後ろ姿、まだ幼い次女の手が愛らしい“乾杯ショット”、次女をおんぶする長女の姿など、ほほ笑ましい瞬間が捉えられていた。
コメント欄には「可愛いママ」「癒し系美女」「癒されます」「お母さんになって益々素敵」「優しい時」などの声が寄せられている。
安は2011年12月、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（56）と結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。