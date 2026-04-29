お笑いタレントの横澤夏子（35）が28日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。妊娠中のイライラについて語った。

この日はMCの横澤、藤本美貴が視聴者と一緒に“ママ会イベント”を開催。視聴者から寄せられた質問やお悩み相談に応じた。

妊娠中の女性がメンタルに波があると相談すると、横澤は「情緒不安定になるよな」と共感。「時限爆弾を抱えているかのような。“いつ痛くなるんだろう”っていうのも怖いし、この子が生まれたらずっと私は悩まないといけない。心配すぎるみたいな」と自身の妊娠時を振り返った。

藤本は「どうにもできないから、旦那さんに“こうなんだけど、どう思う？”ってしゃべって旦那さんが支えるしかない。解決はなかった」と回想。横澤は「本当にホルモンバランスにやられているって感じですよね。夫に“横澤夏子と結婚したと思わないでください。ホルモンバランスと結婚したって思ってください”って言った。そうしたら夫が“俺はホルモンバランスと結婚したのか”って」と明かして、スタジオの笑いを誘った。

横澤は「自分に乗り移った感じ。自分がこんな人間だったのかって知らないくらい爆発しちゃう」と説明。「母子手帳に自分が情緒不安定な時めちゃくちゃ書き込んでいた」とイライラの解消法を明かした。

「今読み返すとヤバい奴なんですよ。“また夫に当たってしまった”みたいな懺悔が書いてある」としつつ、「それもひとつの思い出だったなって思う」と懐かしんだ。藤本も「そこに吐き出すのもいいかもね」とうなずいた。