パリSG主将「クレイジーな試合」2G1Aのデンベレが衝撃の乱打戦となった要因を指摘
パリSGのFWウスマン・デンベレが28日、ホームでのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦バイエルン戦(○5-4)で2ゴール1アシストを記録し、プレイヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。試合後のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。
デンベレは1-1と追いついて迎えた前半33分、左CKからのクロスでMFジョアン・ネベスの逆転ヘッドを演出。2-2の前半アディショナルタイム5分にはPKを沈め、勝ち越しゴールを挙げた。
さらに4-2の後半13分、DFの股を抜くシュートを決め、ダメ押し弾を奪取。その後、パリSGは2失点を喫しながらも5-4で逃げ切った。
デンベレはパリSGとバイエルンが互いの持ち味を出し合ったからその展開だったと振り返っている。
「ともに攻撃を志向し、自分たちを疑わない2チームだった。バイエルンがトップレベルのチームであることは分かっているし、僕たちもそうだ。(途中まで)5-2でリードしていたとはいえ、結果には満足しているよ」
決勝進出を懸けた第2戦は、5月6日にバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナで行われる。
デンベレは「僕たちはどちらも攻撃的なチームだ。(第2戦でも)哲学を変えるつもりはない。こちらも攻めるし、相手もそうするだろうから、素晴らしい試合になると思う」と話した。
また、キャプテンのDFマルキーニョスは「サッカーファンなら誰もがこのような試合を好むだろう」と言及。「クレイジーな試合だったし、似たようなプレースタイルで、アグレッシブで激しい2チームだった」と指摘し、「勝利を手にすることができて本当に嬉しい」と喜んだ。
第2戦に向けては「来週も同じように激しい試合になるだろう。両チームとも得点を狙っている」と展望を語り、「同じメンタリティーと姿勢で臨み、第1戦と同じように素晴らしい結果を出さなければならない。勝つためには多くの努力が必要だ」と勝利を誓った。
デンベレは1-1と追いついて迎えた前半33分、左CKからのクロスでMFジョアン・ネベスの逆転ヘッドを演出。2-2の前半アディショナルタイム5分にはPKを沈め、勝ち越しゴールを挙げた。
デンベレはパリSGとバイエルンが互いの持ち味を出し合ったからその展開だったと振り返っている。
「ともに攻撃を志向し、自分たちを疑わない2チームだった。バイエルンがトップレベルのチームであることは分かっているし、僕たちもそうだ。(途中まで)5-2でリードしていたとはいえ、結果には満足しているよ」
決勝進出を懸けた第2戦は、5月6日にバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナで行われる。
デンベレは「僕たちはどちらも攻撃的なチームだ。(第2戦でも)哲学を変えるつもりはない。こちらも攻めるし、相手もそうするだろうから、素晴らしい試合になると思う」と話した。
また、キャプテンのDFマルキーニョスは「サッカーファンなら誰もがこのような試合を好むだろう」と言及。「クレイジーな試合だったし、似たようなプレースタイルで、アグレッシブで激しい2チームだった」と指摘し、「勝利を手にすることができて本当に嬉しい」と喜んだ。
第2戦に向けては「来週も同じように激しい試合になるだろう。両チームとも得点を狙っている」と展望を語り、「同じメンタリティーと姿勢で臨み、第1戦と同じように素晴らしい結果を出さなければならない。勝つためには多くの努力が必要だ」と勝利を誓った。