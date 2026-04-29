2026年4月29日（水） MLB ツインズ vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.4.29
会場：ターゲット・フィールド
結果：[ツインズ] 1 - 7 [マリナーズ]
MLBの試合が29日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマリナーズが対戦した。
ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。
5回裏、1番 バイロン・バクストン 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 1-0 SEA
6回表、4番 ジョシュア・ネーラー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 MIN 1-1 SEA
7回表、8番 コール・ヤング 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 MIN 1-2 SEA
8回表、4番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 MIN 1-5 SEA
9回表、3番 フリオ・ロドリゲス 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 MIN 1-7 SEA
試合は1対7でマリナーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマリナーズのエドゥアルド・バサルドで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はツインズのジョー・ライアンで、ここまで2勝3敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-29 11:34:14 更新