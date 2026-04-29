お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が28日深夜放送のMBSテレビ「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（火曜後11・56）に出演。スポーツ観戦中に女性に感じる不満を打ち明けた。

恋愛や異性について思う“アホちゃう？”な見解を吉田と紅しょうがが持ち寄り、議論。吉田は「スポーツ観戦で解説無視」と切りだした。「ボクシングの試合とか見てて、日本人ボクサーがダウンを奪うやん？男は見てて“よっしゃ！”と。で、今のパンチがなぜ当たったのか、どれぐらい効いてるのか、次の解説まで聞きたいのよ」と力説した。

続けて「なのに女子っちゅうのは倒れた瞬間、“やったあ！勝つんちゃう？勝ったなあ!? 今のは効いたで、もう立ち上がらんのちゃう？”…ってうるさいねん!!」とツッコミ。「今、解説の方の、何が原因で今のパンチが当たったのかとかを聞きたいねん。ここ、しゃべりかけて来ない？女の人」と問うた。

「私はやってまうタイプかも。野球とかでも」と話した紅しょうが・熊元プロレスに、「野球でもそうやねん！」と吉田が激しく反応。「“ここ1点欲しいなあ”…当たり前やねん！同点やねんから!!」と語気を強めた。

「じゃあ黙ってたらいいんですか？」と聞く稲田美紀には「そう、解説が終わるまで」と返答。熊プロの「ちょっと真面目すぎると思うんですよ、男子ってスポーツに対して。自分が出てるわけでもないのに」との指摘には、「俺だけなんかなあ…自分の人生の参考にしたいっていうのがあるんかな。どこから準備されてたことやったのか、とか」と応じた。

「野球なら、ホームラン打ちました…でも前の打席で外の球を思いっきり空振りしてたから…とかっていう解説がある。ということは前の打席から物語は始まってたんだ。人生も長い目で…ってとこまで学びたいのに、浅はかに」と女性にありがちな？その場、その場での言葉にダメ出しした。

熊プロは「しんどいわ」とため息。稲田も「前のことまだ気にしてんの？と思いました。前の打席なんて気にならない、今打つか打たんか。なに過去のこと気にして…！恋愛くらい腹立ちました」と先輩に構わず本音をぶつけ、「なに過去のこと引きずってんの、ダッサいなあ！」とあきれた。

吉田は「引きずってるんじゃないねん、過去を糧にしてるねん」と訴えたが、熊プロには「個室行ってよ」と独り観戦を命じられ、「泣きそうや…。ほんまや、それはそうかあ」と撃沈していた。