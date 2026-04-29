『風、薫る』「こんなにきれいなのに…」“直美”上坂樹里の髪を切る“吉江先生”原田泰造に反響「慈愛…」「もらい泣きしそう」

『風、薫る』「こんなにきれいなのに…」“直美”上坂樹里の髪を切る“吉江先生”原田泰造に反響「慈愛…」「もらい泣きしそう」