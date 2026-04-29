『風、薫る』「こんなにきれいなのに…」“直美”上坂樹里の髪を切る“吉江先生”原田泰造に反響「慈愛…」「もらい泣きしそう」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第23回）が29日に放送され、直美（上坂）の髪を切る吉江（原田泰造）の姿が描かれると、ネット上には「本当にいい人」「慈愛…」「もらい泣きしそう」などの声が集まった。
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）と再会
直美（上坂）も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。状況を打開するために、りん（見上）は、直美と多江に協力し合ってはどうかと提案。しかし二人はこれを拒否。それどころか直美の反抗的な態度は他の生徒たちの対立まで浮き彫りにしてしまう。
そして迎えた日曜日。生徒たちは午後7時までの外出を許可される。りんは直美と青森から上京してきたトメ（原嶋凛）を家に誘う。トメが嬉しそうに「いいんですか？」と反応し、直美には東京を案内してほしいと語りかける。しかし直美はトメに対して「東京の道、覚える前に英単語の一つでも覚えたら？」と言い放つ。
りんは思わず直美に“人に優しくするべき”と注意。すると直美はさらに態度を硬化させて「いい子ぶって…」とポツリ。二人の会話は口論に発展してしまう…。
怒りのあまり寮を飛び出した直美は、寛太（藤原季節）に騙された直後のことを思い出す。傷心の直美は、裁ちばさみを手に取ると自らの長い髪を切り始める。涙を流しながら髪を切る直美の前に偶然、牧師の吉江が現れる。
これまで直美をそっと見守ってきた吉江が泣きながら「こんなにきれいなのに…」と彼女の髪を切る姿が描かれると、ネット上には「直美の髪を切りながら泣き続ける吉江先生が私の癒しです」「本当にいい人」「吉江先生…慈愛…」「もらい泣きしそうになる…」「髪切ってあげてるシーンで普通に私も泣いた」といった反響が集まっていた。
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）と再会
直美（上坂）も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。状況を打開するために、りん（見上）は、直美と多江に協力し合ってはどうかと提案。しかし二人はこれを拒否。それどころか直美の反抗的な態度は他の生徒たちの対立まで浮き彫りにしてしまう。
りんは思わず直美に“人に優しくするべき”と注意。すると直美はさらに態度を硬化させて「いい子ぶって…」とポツリ。二人の会話は口論に発展してしまう…。
怒りのあまり寮を飛び出した直美は、寛太（藤原季節）に騙された直後のことを思い出す。傷心の直美は、裁ちばさみを手に取ると自らの長い髪を切り始める。涙を流しながら髪を切る直美の前に偶然、牧師の吉江が現れる。
これまで直美をそっと見守ってきた吉江が泣きながら「こんなにきれいなのに…」と彼女の髪を切る姿が描かれると、ネット上には「直美の髪を切りながら泣き続ける吉江先生が私の癒しです」「本当にいい人」「吉江先生…慈愛…」「もらい泣きしそうになる…」「髪切ってあげてるシーンで普通に私も泣いた」といった反響が集まっていた。