◆米大リーグ ホワイトソックス５―２エンゼルス（２８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後ワーストの１試合４三振を喫し、５打数１安打だった。

エ軍先発は試合前の時点でメジャートップの防御率０・２４を誇った右腕、Ｊ・ソリアーノ投手（２７）だった。初対戦となった村上は、初回１死の第１打席はスプリットで空振り三振、３回１死一、二塁の第２打席は９８・８マイル（約１５９キロ）直球で見逃し三振、５回１死の第３打席は再びスプリットで空振り三振。１試合３三振は６度目で渡米後ワーストタイとなっていた。

７回無死一塁の第４打席では左腕ルケーシーから“村上シフト”の逆を突く左前打で２試合連続安打とした。しかし、８回２死一塁の第５打席で右腕フェルミンのスライダーに空振り三振に倒れ、初の４三振となった。それでも、チームはソリアーノから５回までに２発を放って３得点。右腕に今季初黒星をつけ、２連勝でカード勝ち越しを決めた。

村上は、試合前には３月のＷＢＣ日本代表で同僚だった菊池雄星投手（３４）と対面してガッチリ握手。その後談笑する場面を球団公式ＳＮＳなどが伝えた。２９日（同３０日）には菊池が先発予定で、村上とは日米通じて初対戦が実現する見込みだ。

２７日（同２８日）の同戦では全米衝撃の“ムーンショット”を披露。４―５の７回無死二、三塁で左腕ポメランツの投じた低めの直球を捉え、打球速度９５・８マイル（約１５４・２キロ）、飛距離３８２フィート（約１１６・４メートル）で右中間の敵軍ブルペンに打ち込んだ。打球角度４８度、滞空時間６・１秒、１３階建てのビルに相当する最高到達地点４１・５メートル。月まで届きそうな３試合ぶりの１２号逆転３ランだった。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、「スタットキャスト」が導入された１５年以降では歴代９位の高角度アーチとなった。本塁打王争いではメジャー全体で単独トップ。ジャッジ（ヤンキース）らを上回り、ルーキーでは１９年のアロンソ（当時メッツ）以来となる本塁打王も夢ではない勢いで打ち続けている。