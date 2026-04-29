大谷翔平「プレッシャーは光栄」発言に海外驚き“別次元のメンタル”が話題に

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が見せる“勝負強さ”に、海外メディアから改めて称賛の声が集まっています。プレッシャーのかかる場面でも結果を残し続ける背景には、独自のメンタリティがありました。

「プレッシャーは光栄」大谷の本音

大谷選手は試合後のインタビューで、「プレッシャーを感じることは、実際には光栄なことです。それはつまり、多くの期待が寄せられているということだからです」とコメント。重圧をネガティブに捉えるのではなく、“期待の証”として受け止めていることを明かしました。

海外メディアも絶賛する“勝負強さ”

この発言を受け、海外メディアも大谷選手のメンタル面に注目。「彼の勝負強いプレーは、野球界屈指の才能であることを改めて証明した」と評価し、プレッシャーがかかる場面でこそ真価を発揮すると報じています。

さらに、「最も注目が集まる場面で常に期待に応える存在」として、その安定したパフォーマンスを高く評価。スター選手としての資質を裏付ける要素として取り上げられています。

期待を力に変える“異次元の思考”

多くの選手が重圧に苦しむ中で、大谷選手はそれをモチベーションに変換。プレッシャーすら味方につける姿勢が、結果へとつながっているといえます。

世界が注目する舞台で結果を出し続ける理由は、技術だけでなく、このメンタルの強さにもありそうです。

Photo:Aflo