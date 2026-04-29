オーストラリア政府が自国メディアとニュース利用契約を結ばずにいるビッグテック企業のメタ、グーグル、ティックトックの売り上げの一部を直接徴収して報道機関に分配する案を推進する。ロイター通信とガーディアンなどによると、オーストラリア政府は28日にこうした内容が盛り込まれた「ニュース交渉インセンティブ」法案の草案を公開した。

メタなど3社がオーストラリアメディアにニュースコンテンツ使用料を支払わない場合、これら企業がオーストラリアで収めた売り上げの2．25％を賦課金とし課すことが骨子だ。基準はオーストラリアで主要な交流サイト（SNS）や検索サービスを提供し、オーストラリア国内売り上げが2億5000万豪ドル（約286億円）以上の場合だ。

オーストラリア政府は来月までヒアリングを経て議会に法案を提出し、法案が通過する場合には7月から賦課金制度を実施する予定だ。その後確保されると予想される年2億〜2億5000万豪ドルの税収はオーストラリアメディアが雇用する記者数に基づいて配分する計画だ。

オーストラリアのアルバニージー首相は、「巨大多国籍企業が適切な代金を払わず（ニュースを）使って自身のための利益創出にだけ使ってはならない。われわれはこれらがメディアと交渉し合意することを奨励する」と話した。

ウェルズ通信相も「人々がフェイスブック、ティックトック、グーグルで直接ニュースに触れるケースが増加している。プラットフォームがメディアと契約しなければもっと大きな費用を支払うことになるだろう」と強調した。

アルバニージー首相はトランプ米大統領の反発の懸念に対しては「主権国家としてオーストラリアの国益を最優先に考慮して決めるだろう」と明らかにした。トランプ政権は自国のビッグテックに税金をさらに納めさせる国に関税を課すと威嚇してきた。

オーストラリアは2021年にグーグルとメタなどにニュースコンテンツ費用支払いを強制する法案を制定した。グーグルとメタはオーストラリアメディアとニュースコンテンツ利用契約をしたが、2024年以降は契約を更新していない。このため政府が直接利用料をビッグテック企業から徴収する方式を考案した。

法案に対しメタは「メディアはわれわれのプラットフォームにコンテンツを掲示して価値を得るので自発的に上げているもの。（法案により）政府補助金に依存するニュース産業が作られるだろう」と答えた。グーグルは「すでに90社以上のオーストラリアメディアと契約を締結した状態。この税金は必要でないとの立場を明確にした」と明らかにした。

これに対しABC、ニュースコープ・オーストラリアなどオーストラリアメディアは共同声明を通じ「法案はオーストラリアのニュースの未来を確保するための重要な段階」と歓迎した。その上で「デジタルプラットフォームが収益を創出するニュースコンテンツの使用料を支払わないならばジャーナリズムは持続不可能になる」と付け加えた。