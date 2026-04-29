韓国で数百億ウォン台の脱税疑惑が提起された歌手兼俳優のチャ・ウヌが、軍楽隊の行事に出席した近況が捉えられた。

29日、各種オンラインコミュニティーには、軍服務中のチャ・ウヌが23日に行われた軍楽隊の行事に出席した写真が投稿された。公開された写真の中のチャ・ウヌは、スーツ姿に蝶ネクタイを締め、オーケストラ団員の前に立って観客に向かって敬礼している。

チャ・ウヌは今年1月、国税庁から200億ウォン（約22億円）を超える所得税の追徴通知を受けたと報じられ、脱税疑惑が浮上した。当時、「軍人の身分でなければ、今回の件で被害を受けられたすべての方々を一人ひとり訪ねてお会いし、頭を下げて謝罪したい心情」とし、「今後進められる租税関連の手続きに誠実に臨み、関係機関から下される最終判断に従ってその結果を謙虚に受け止め、それに伴う責任を果たしたい」と明らかにしていた。

チャ・ウヌはそれから2カ月余り経った8日、インスタグラムに再び謝罪文を掲載した。この中で「国税庁の手続きと結果を尊重し、これ以上の混乱が続かないよう、関連する税金をすべて納付した」とし、「残りの手続きにも誠実に臨む」と述べた。

母親が設立した法人とマネジメント業務委託契約を結び、所得税率より低い法人税率の適用を受けたという疑惑については、「活動中にさまざまな変化と混乱を経験する時期に、自分の活動をより安定的に続けていくために準備する過程で法人を設立した」とし、「今振り返ってみれば、その過程で十分に配慮できなかった部分があり、その責任は私の家族や会社ではなく私にある」と釈明した。

チャ・ウヌは昨年7月に入隊し、軍楽隊の上等兵として服務中だ。2027年1月の除隊を控えている。