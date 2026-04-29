つまみ枝豆“17歳”衝撃の姿に反響「いや、37っす笑」「社長怖すぎです」 当時振り返り謝罪「いろいろ迷惑をかけてしまった人たちごめんなさい」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が29日、自身のインスタグラムを更新。17歳の時の衝撃の姿を公開した。
【写真】現代ならコンプラにひっかかる？…1975年、つまみ枝豆“17歳”衝撃の姿
枝豆は「17歳の頃の社長」と題し、いかつい男性4人が写った写真を披露。「大笑い さて誰でしょう？って感じですな 17歳の私 右から2番目のサングラス男
」「右から 実兄、俺、近所のあんちゃん、義兄 兄貴と義兄はすでにこの世にいない」とその素性を明かした。
続けて「何を考えていたんだろうね〜単なるクソ小僧 この頃はパンチパーマではなく、さらに短いニグロパーマと言ってコテで細かく巻いたヘヤースタイル」と解説。「1975年 こんな時代があって今がある」としながら、「いろいろ迷惑をかけてしまった人たち ごめんなさい」と謝罪した。
また、この写真を使った加工した画像も公開。「元の写真は田舎風景だったからチャッピーに波止場の風景にしてもらった なかなかいい雰囲気」とした。
この投稿に「いろいろあって今があるんですね。ごめんなさい。笑っちゃいました」「いや、37っす笑」「社長怖すぎです」「シャコタンブギの世界ですね〜 車好き感がたまらない」
【写真】現代ならコンプラにひっかかる？…1975年、つまみ枝豆“17歳”衝撃の姿
枝豆は「17歳の頃の社長」と題し、いかつい男性4人が写った写真を披露。「大笑い さて誰でしょう？って感じですな 17歳の私 右から2番目のサングラス男
」「右から 実兄、俺、近所のあんちゃん、義兄 兄貴と義兄はすでにこの世にいない」とその素性を明かした。
また、この写真を使った加工した画像も公開。「元の写真は田舎風景だったからチャッピーに波止場の風景にしてもらった なかなかいい雰囲気」とした。
この投稿に「いろいろあって今があるんですね。ごめんなさい。笑っちゃいました」「いや、37っす笑」「社長怖すぎです」「シャコタンブギの世界ですね〜 車好き感がたまらない」