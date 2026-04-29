「世界一長いティラミス」作りに成功　ギネス世界記録を幅・高さもクリアし大幅更新、440メートル超　イギリス

イギリス・ロンドンで世界最長のティラミス作りが行われた。

総勢100人が2日がかりで挑戦し、ギネス世界記録の更新に成功した。

販売した収益は慈善団体に寄付されるという。

“世界最長”に挑戦するシェフたち

FNNのカメラがイギリス・ロンドンで26日、「世界一」を目指す現場に入った。

会場では、シェフたちが並べたビスケットにひたすらマスカルポーネチーズのクリームを塗っていた。大量の追加クリームも準備しながらシェフたちが作っていたのは「ティラミス」だ。

並べるだけで4時間かかったという“世界最長”への挑戦。

会場は熱気と甘い香りに包まれていた。

世界記録達成のためには「幅15cm、高さ8cm以上」という基準をすべての場所で越えていなければならない。

前回の記録を越える300m以上を狙うシェフたちを前に認定員は厳しくチェックしていた。

そして、結果は「440.58m」で、見事ギネスの世界記録を大幅に更新した。

100人による2日がかりの大仕事だった。

「世界最長」の収益は慈善団体に寄付予定

参加したシェフは、「朝7時から1日中の作業で、帰ったのは深夜0時頃だった。本当に長い1日だった」と振り返った。

この世界一長いティラミスは切り分けて販売され、収益は慈善団体に全額寄付されるという。

（「イット！」 4月27日放送より）