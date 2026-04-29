アンリも驚愕「ただただクレイジー」。パリSG対バイエルン“５−４”激闘に各国レジェンドが感嘆「これより良い試合を思い出せない」「攻撃的なプレーは異次元」【CL準決勝】
現地４月28日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、“世紀の一戦”と称される壮絶な打ち合いが繰り広げられた。
パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマン（フランス）とバイエルン（ドイツ）が激突。試合はパリSGが３−２と１点リードで折り返し、後半のスコアは２−２で両者譲らず。計９発が生まれた乱打戦を、パリSGが５−４で制した。
この試合について英紙『THE Sun』は、「ティエリ・アンリもPSGの“クレイジー”な勝利に驚愕。『退屈なサッカー』への２年間の不満の末に」と見出しを打ち、識者たちの絶賛の声を伝えている。
元フランス代表のアンリ氏は、米放送局『CBS Sports』で「我々はリスクを冒さないチームを多く見てきた。だが今夜は、リスクのある状況が何度もあった」と興奮気味に語る。
「我々は１年半も２年もサッカーが『退屈だ』と不満を言ってきた。だが、この試合は退屈ではなかった。ただただクレイジーだ。普通は２試合合計で見るようなスコアだ」
また同番組で解説を務めた元デンマーク代表のピーター・シュマイケル氏は、「人生でライブ観戦したなかで、これより良い試合を思い出せない」と評した。
元イングランド代表の２人も感嘆したようだ。ジェイミー・キャラガー氏は「ピッチ上のすべての攻撃的な選手が10点満点中、８点か９点だった。攻撃的なプレーは異次元だった」と称賛。ウェイン・ルーニー氏は「両チームとも攻撃の質が高すぎて、少し守備を忘れていたのかもしれない。クレイジーでカオスだったが、素晴らしいゴールが見られた」とコメントしている。
各国のレジェンドたちも魅了した一戦だった。雌雄を決する第２レグは、５月６日にバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナに場所を移し、両者は再び、相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のゴールショー！ 前回覇者がドイツ王者に５発！
パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマン（フランス）とバイエルン（ドイツ）が激突。試合はパリSGが３−２と１点リードで折り返し、後半のスコアは２−２で両者譲らず。計９発が生まれた乱打戦を、パリSGが５−４で制した。
この試合について英紙『THE Sun』は、「ティエリ・アンリもPSGの“クレイジー”な勝利に驚愕。『退屈なサッカー』への２年間の不満の末に」と見出しを打ち、識者たちの絶賛の声を伝えている。
「我々は１年半も２年もサッカーが『退屈だ』と不満を言ってきた。だが、この試合は退屈ではなかった。ただただクレイジーだ。普通は２試合合計で見るようなスコアだ」
また同番組で解説を務めた元デンマーク代表のピーター・シュマイケル氏は、「人生でライブ観戦したなかで、これより良い試合を思い出せない」と評した。
元イングランド代表の２人も感嘆したようだ。ジェイミー・キャラガー氏は「ピッチ上のすべての攻撃的な選手が10点満点中、８点か９点だった。攻撃的なプレーは異次元だった」と称賛。ウェイン・ルーニー氏は「両チームとも攻撃の質が高すぎて、少し守備を忘れていたのかもしれない。クレイジーでカオスだったが、素晴らしいゴールが見られた」とコメントしている。
各国のレジェンドたちも魅了した一戦だった。雌雄を決する第２レグは、５月６日にバイエルンの本拠地アリアンツ・アレーナに場所を移し、両者は再び、相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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