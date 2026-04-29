アンリも驚愕「ただただクレイジー」。パリSG対バイエルン“５−４”激闘に各国レジェンドが感嘆「これより良い試合を思い出せない」「攻撃的なプレーは異次元」【CL準決勝】

アンリも驚愕「ただただクレイジー」。パリSG対バイエルン“５−４”激闘に各国レジェンドが感嘆「これより良い試合を思い出せない」「攻撃的なプレーは異次元」【CL準決勝】