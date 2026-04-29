女子ゴルフのNTTドコモビジネス・レディースはあす30日に千葉県・浜野ゴルフクラブ（6704ヤード、パー72）で開幕する。

NTTドコモビジネスの特別協賛で新規トーナメントとして始まった今大会。前身大会のパナソニック・オープンで昨年優勝している菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）は「今年は凄く調子が良くて感覚も良い感じです。昨年はあまり自信がなかったんですけど（今年は）トップ10に2回入れて、凄く良い感じなので楽しみです」と話した。

オープンウイークの前週は休養に充て「ちょっと遊びに行ったりしました」という。心身ともにリフレッシュし「（プロアマでのランウドは）あまり良くなかったんですけど、大丈夫かなと思います。（ここは）グリーンが凄く読みやすくて、1日1回長いパットが入りそうだなと感じる時があります。キャディーさんにそう言って、本当に入ったのが結構ありました。この試合は“入りそう”だなと感じるので、楽しみです」と自信を感じている。

昨年のシーズン後半から体力強化に取り組んできた。

「（後半戦で）下半身に力の入りづらさを感じたので、それが嫌でトレーニングを始めました。（シーズン中もオフと同じように）月、火、水はやるようにしています。80キロのスクワットとかデッドリフトをやっています」

その成果で、昨季はランク34位だったドライビングディスタンスが今季は17位（243・39ヤード）にアップ。「何か“盛ってる”と思われるんですけど、10ヤードは伸びました。めっちゃ球が強くなったし、シャフトも替えたんですけど伸びました」と胸を張る。

結果が出たことで自信も芽生えた。

「もうこんだけ成果が出るとやらないわけにはいかなくなりました。使命になりました」と笑う。この日のラウンドでも515ヤードの17番パー5は2オンに成功。526ヤードの15番パー5では「（第2打が）エッジまで行きました」とうなずいた。

「（ここは）凄い得意なイメージがありますし（この大会は新規トーナメントなので）私はディフェンディング（チャンピオン）でもないですけど、（冠スポンサーの）NTTドコモビジネスさんが、凄いおもてなしをしてくださったので、うれしいです。頑張りたいです」と決意を新たにしていた。