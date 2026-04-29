欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝第１戦（２８日＝日本時間２９日）、２連覇を目指すパリ・サンジェルマン（フランス）が、ホームでバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）に５―４で勝利した。

試合は前半１７分にＦＷハリー・ケインのＰＫで先制されるも、ＦＷフィビチャ・クバラツヘリアとＭＦジョアン・ネベスのゴールが生まれ逆転したが、すぐさま追いつかれてしまう。

それでも前半アディショナルタイムにＦＷウスマヌ・デンベレがＰＫを決めて３―２で前半を折り返すことに成功した。後半は１１分にクラバツヘリア、１３分にデンベレがゴールを決めて５―２と突き放すが、終わってみれば１点差の辛勝だった。

ルイス・エンリケ監督は「こんな激しい試合は見たことがない。相手チーム、そして選手たちを称賛しなければならない。５―２というスコアになると、相手はリスクを冒してくる。厳しい試合だったし、第２戦もそうなるだろう」と振り返った。 決勝進出がかかる第２戦（６日＝日本時間７日）は敵地へと乗り込む中、指揮官は「あのスタジアムには良い思い出がある。我々はそこでＣＬ初優勝を果たした。我々は勝利を目指して戦う」と意気込んだ。

昨季決勝はドイツ・ミュンヘンで行われ、ＰＳＧはインテル（イタリア）を破って悲願の初制覇を果たしていた。