「To LOVEる ダークネス」よりプライズ「BiCute Bunnies Figureーモモ・ベリア・デビルークwhite ver.ー」が5月第4週より順次展開！
【BiCute Bunnies Figureーモモ・ベリア・デビルークwhite ver.ー】 5月第4週より 順次展開
フリューは、プライズ「BiCute Bunnies Figureーモモ・ベリア・デビルークwhite ver.ー」を5月第4週より順次展開することを発表した。
本製品は、アニメ「To LOVEる ―とらぶる― ダークネス」に登場する「モモ・ベリア・デビルーク」のバニー姿を、同社のセクシーさだけでなく、キュートな魅力を至高のボリューム感と様々なテーマで楽しめる大型プライズフィギュアシリーズ「BiCute Bunnies Figure」で商品化したもの。2025年12月に展開された「BiCute Bunnies Figure ーモモ・ベリア・デビルークー」の黒色のバニー衣装から白色のバニー衣装に変更している。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品を発表しており、今度は純白のバニー衣装を纏ったモモのフィギュアを確認することができる。
＼ #フリュープライズ新着情報 ／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) April 28, 2026
5月中旬から順次展開スタート🩷
「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」
BiCute Bunnies Figureーモモ・ベリア・デビルークwhite ver.ー
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(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社