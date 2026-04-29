【BiCute Bunnies Figureーモモ・ベリア・デビルークwhite ver.ー】 5月第4週より 順次展開

フリューは、プライズ「BiCute Bunnies Figureーモモ・ベリア・デビルークwhite ver.ー」を5月第4週より順次展開することを発表した。

本製品は、アニメ「To LOVEる ―とらぶる― ダークネス」に登場する「モモ・ベリア・デビルーク」のバニー姿を、同社のセクシーさだけでなく、キュートな魅力を至高のボリューム感と様々なテーマで楽しめる大型プライズフィギュアシリーズ「BiCute Bunnies Figure」で商品化したもの。2025年12月に展開された「BiCute Bunnies Figure ーモモ・ベリア・デビルークー」の黒色のバニー衣装から白色のバニー衣装に変更している。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品を発表しており、今度は純白のバニー衣装を纏ったモモのフィギュアを確認することができる。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社