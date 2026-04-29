◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発で初回を無失点に抑えた。打者としてはスタメンから外れ、投手専念し、３勝目を期す。この日はウィメンズ・ナイトで、登場曲は妻・真美子さんが選曲しており、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」で使用される「Ｃａｎｚｏｎｉ Ｐｒｅｆｅｒｉｔｅ」でマウンドに向かった。

初回は１番マーシーから２者連続の見逃し三振を奪うと、左翼線二塁打でピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。

大谷は前回２２日（同２３日）の敵地・ジャイアンツ戦では最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）で、６回５安打７奪三振、無失点の好投を見せたが、白星とはならず。大谷は「全体的に調子はよかったと思う。いいペースできていたので７回まで行ければベストだったのかなと思う。今日は０―０だったので、球数よりも１点をやらないことの方が重要だった」と振り返っていた。

今季は試合前時点で４試合に登板し、２勝０敗、投球回数は２４イニングで防御率は０・３８と圧巻の成績を残している。サイヤング賞も狙う今季。試合前にはロバーツ監督が会見し、大谷の投手専念起用について「みんなにとってかなりきつい日程だったと思う。それに加えて、翔平が日々こなしているすべてのことを考慮に入れる必要がある。明日にはまた打線に戻る」と説明していた。

チームは前夜に劇的な逆転サヨナラ勝ちを収め、３連勝中と絶好調だ。