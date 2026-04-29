内閣府の調査によると、退職や離職をきっかけに「孤独感」を抱く人が約15％に上ることがわかっています。十分な資金を用意して早期リタイア（FIRE）を果たしても、社会との接点を失い、想定外の虚無感に襲われるケースは決して珍しくありません。資産1億円を築き、40歳で念願のFIRE生活をスタートさせた独身男性のタクヤさん（仮名・40歳）もその一人です。ある日、親友の家族と触れ合うなかで気づいた「お金では買えないもの」とは。

早期リタイアの落とし穴…孤独感を防ぐ「サードプレイス」の重要性

内閣府が実施した「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和6年）」によると、現代社会において多くの人が孤独感や孤立感を抱えて生きている実態が浮き彫りになっています。なかでも注目すべきは、現在の孤独感に影響を与えた出来事として「退職・離職」といったライフイベントが一定の割合を占めている点です。

同調査において、孤独感を抱えている人がそのきっかけとして「転校・転職・離職・退職（失業を除く）」を挙げた割合は14.7％に上っています。会社員として働いているあいだは、意識しなくても職場での人間関係や取引先とのやりとりなど、日常的な社会とのつながりが維持されています。

しかし、早期リタイアによって組織から離れると、こうしたつながりは途絶えてしまいます。十分な生活資金を準備してリタイア生活に入ったとしても、人との関わりを持たないまま毎日を過ごすうちに、社会から取り残されたような強い孤独感に苛まれるケースはあとを絶ちません。

さらに、内閣府が公表した「満足度・生活の質に関する調査報告書（令和7年）」によれば、職場や家庭以外の「第三の居場所（サードプレイス）」の数が多い人ほど、「生活の楽しさ・面白さ」や「社会とのつながり」に対する満足度が高くなる傾向が明確に示されています。

FIRE後の生活において、資金計画と同じくらい重要になるのが、仕事に代わる社会との接点（サードプレイス）をいかに構築し、維持するかという課題なのです。

十分な資産を築いて念願のFIREを達成したものの、社会とのつながりを失い、想定外の虚無感に襲われた独身男性の事例を見ていきましょう。

約20年間の労働から解放…資産1億円のFIRE生活で手にした「自由」

「自由を求めて頑張ってきたはずなのに。あの子たちの笑顔を見ていたら、本当の幸せが何なのかわからなくなってきました……」

タクヤさん（仮名・40歳）は都内の大手企業に勤め、年収900万円を稼ぐ会社員でした。独身を貫き、親からの相続分3,000万円も含めて資産1億円を達成したのを機に、1年前に辞表を提出。念願のFIRE生活をスタートさせました。

リタイア後は、資産の大半を安定した利回りで運用し、余剰資金で個別株の短期トレードを行う毎日。

「何時に起きたっていい、なんて最高な毎日なんだ！」

当初は自由な生活に喜びを感じていましたが、次第に生活は荒れていきます。

昼過ぎに起きてパジャマのままパソコンのモニターに向かい、食事はUber Eatsで注文。お風呂に入るのも面倒で3日に1回。引きこもり状態が続いていたタクヤさん。

「あれ、なんでだろう…」親友の子どもの“無邪気な笑顔”に突きつけられた〈残酷な現実〉

そんな生活が半年を過ぎたころ、学生時代からの親友であるケンジさんから連絡が入りました。

「一軒家を建てたから、遊びに来ないか？ 子どもも大きくなったんだ、遊んでやってくれよ」という誘いでした。タクヤさんは重い腰を上げ、デパートで高価なおもちゃを手土産に、親友の新居を訪ねました。

玄関を開けると、小学校低学年と幼稚園児の兄弟が元気よく走り回っていました。

「タクヤ、よく来たな！ ほら、パパの友達だよ」

ケンジさんに紹介されると、子どもたちは最初こそ「このおじさん、誰？」と不思議そうな顔をしていましたが、すぐにおもちゃに目を輝かせ、タクヤさんのもとに近づいてきました。

「おじさん、これどうやって遊ぶの？」「見て、僕の部屋もあるんだよ！」

小さな手を引かれ、鬼ごっこやブロック遊びに付き合ううちに、タクヤさんは久しぶりに心の底から笑っている自分に気づきました。自分の名前を何度も呼び、屈託のない笑顔を向けてくれる子どもたち。それを見守る親友夫妻の穏やかな表情。

そこには、タクヤさんが画面越しに眺めている「株価の数字」とはまったく別次元の、温かい時間が流れていました。

「俺はローンの返済も仕事も大変だけど、この子たちが生きがいなんだ。自由になった今、タクヤは何が一番楽しいんだ？」というケンジさんが別れ際に発した一言が、タクヤさんの胸に刺さりました。

「まあ、毎日好きに生きてるだけで幸せだよ」と、タクヤさんは適当な返事をして、ケンジさんの家をあとにしました。しかし、帰宅した瞬間、猛烈な虚無感に襲われました。

1億円の資産はあっても、自分を必要としてくれる人は誰もいない。ケンジさんの家での出来事が、タクヤさんの孤独をより一層際立たせたのです。

「あれ、なんでだろう……。お金があれば幸せになれると思ってた。でも……」

ケンジさんの子どもたちの笑顔を見て、自分が一番ほしかったのは、誰かと繋がっている実感だったのかもしれない。自由と引き換えに大切なものを失っていたことに、タクヤさんは気づいたのです。

［参考資料］

内閣府「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和6年）」

内閣府「満足度・生活の質に関する調査報告書（令和7年）」