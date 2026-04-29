2児の母・安田美沙子、“ありもの”で工夫した遠足の日の手作り弁当を披露 「やっぱり慣れないから…」曲げわっぱにメインやおかずを“自由”に詰め込む

2児の母・安田美沙子、“ありもの”で工夫した遠足の日の手作り弁当を披露 「やっぱり慣れないから…」曲げわっぱにメインやおかずを“自由”に詰め込む