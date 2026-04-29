2児の母・安田美沙子、“ありもの”で工夫した遠足の日の手作り弁当を披露 「やっぱり慣れないから…」曲げわっぱにメインやおかずを“自由”に詰め込む
2児の母でタレントの安田美沙子（44）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。遠足の日の手作り弁当を披露した。
【写真】「綺麗」「おいしそう」安田美沙子が披露した“ありもの”で工夫した遠足の日の手作り弁当
安田は「今日は、朝からお弁当 パパ＆次男、遠足。晴れて良かったー」「#つめつめ #ありもの」と曲げわっぱに卵サンドやおかずを詰めた手作り弁当の写真を投稿。「お弁当の詰めかた、やっぱり慣れないから自由に詰めることにしました。笑」とちゃめっ気交じりにつづった。
コメント欄には「おいしそう」「綺麗」「食べたい」「ママの手作り間違いなし」などの声が寄せられている。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子男児、20年2月に第2子男児が誕生している。
【写真】「綺麗」「おいしそう」安田美沙子が披露した“ありもの”で工夫した遠足の日の手作り弁当
安田は「今日は、朝からお弁当 パパ＆次男、遠足。晴れて良かったー」「#つめつめ #ありもの」と曲げわっぱに卵サンドやおかずを詰めた手作り弁当の写真を投稿。「お弁当の詰めかた、やっぱり慣れないから自由に詰めることにしました。笑」とちゃめっ気交じりにつづった。
コメント欄には「おいしそう」「綺麗」「食べたい」「ママの手作り間違いなし」などの声が寄せられている。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子男児、20年2月に第2子男児が誕生している。