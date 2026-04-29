人気コスプレーヤーのミンミコ（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。

「すっけすけすけべいみたいな服」とつづり、黒いレース素材のレオタード風衣装を公開。胸元が大きく開いたデザインから谷間があらわとなった。

また、別の投稿では「ドラゴンクエスト5 天空の花嫁 フローラ」と題したコスプレ姿も披露。さらに「バニーガールさんはお好きですか？」と水色とショッキングピンクを基調としたハイレグのバニーガールショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「どうしようもなく美しい」「美し過ぎる」「ほんまかわいい」「なんというクオリティの高さ」「凄くセクシー」などのコメントが寄せられている。

ミンミコは大阪府出身。大学卒業後に上京。23年から漫画アプリのピッコマ公式アンバサダーを務め、声優やモデルとしても活躍。3月23日にはデジタル写真集「ミンミコ、襲来」「かいしんの一撃」を2作品同時リリース。趣味はアニメ、ゲーム。特技は格闘技、料理。好きな食べ物は豆腐、梅、昆布、カレー、肉まん。154センチ。スリーサイズはB85−W55−H85センチ。血液型AB。