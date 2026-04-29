2024年の歴史的円安に学ぶ――投機バブル崩壊の真因と今後への示唆

2024年、米ドル／円は1986年以来となる161円台まで上昇し、「歴史的円安」と呼ばれる局面を迎えました。しかし、その流れは長く続かず、わずか1カ月で約20円もの急反転が起こります。金利差や国際収支といった従来の説明では捉えきれないこの異常な値動きの背景には、何があったのでしょうか。本稿では、『「2024年 歴史的円安」の真実 日本経済を翻弄した「投機円売りバブル」とその破裂』から一部を抜粋し、歴史的円安の原因をひも解き、今後の為替相場を読み解くヒントを探ります。

歴史的円安からの急反転はなぜ起こったか

米ドル／円は2024年になると、2022、2023年と2年連続で記録した高値の151円を大きく超えて、7月初めには1986年以来となる161円まで一段高となった。それはまさに「歴史的円安」と呼ばれる動きだった。

ただその後は、たった1カ月で141円まで約20円もの米ドル／円暴落が起こった。歴史的円安とその後の急激な円高への戻りの背景について考えてみる。

歴史的円安を引き起こした「犯人」とは？

161円まで広がった米ドル高・円安は、日米金利差から大きくかい離が広がる中で起こったものだった。2024年に入ってからの日米10年債利回り差円劣位は、2022、2023年のピークを下回る程度の拡大にとどまっていたが、それを尻目に一段の米ドル高・円安が起こったのだった（図表1参照）。

［図表1］米ドル／円と日米10年債利回り差（2022年1月〜） 出所：『「2024年 歴史的円安」の真実 日本経済を翻弄した「投機円売りバブル」とその破裂』（ゴールドオンライン新書）より抜粋

金利差変化での説明が困難なこの円安は、日本の国際収支の変化が原因だったのか。日本の経常収支の中でも、貿易・サービス収支の赤字は2022年にかけて激増した。主因は、世界的なインフレと原油価格の高騰を受けた輸入の急増だったが、円安でも輸出増加を通じて貿易黒字が増えにくくなったことや、いわゆる「デジタル赤字」と呼ばれる新たな赤字要因の出現といった、日本経済の構造変化の影響も注目された。

しかしこの貿易・サービス収支の赤字は、2022年後半をピークに、その後は急縮小に向かった。この赤字の四半期ベースで見たピークは2022年第3四半期の7兆4,000億円。それが2024年の第1、2四半期とも2兆円程度と、ピークからは3分の1以下に縮小した。その意味では、161円への歴史的円安は、貿易・サービス収支の赤字縮小を尻目に起こったものでもあったわけだ（図表2参照）。

［図表2］米ドル／円と日本の貿易・サービス収支（2000年〜） 出所：『「2024年 歴史的円安」の真実 日本経済を翻弄した「投機円売りバブル」とその破裂』（ゴールドオンライン新書）より抜粋

金利差でも国際収支でも説明が困難な161円までの歴史的円安を引き起こした「犯人」は誰だったのか。

2024年に入ってから注目された変化の1つに、短期売買を行う投機筋の円売り急増があった。代表的な投機筋であるヘッジファンドの取引を反映しているCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションの売り越し（米ドル買い越し）のピークは、2022年が11万枚、2023年が13万枚だったが、2024年に入ると間もなく、それらを大きく上回る動きとなった。そして米ドル高・円安が161円を記録した7月初めには、円売り越しは18.4万枚と、2007年6月に記録した過去最高（18.8万枚）とほぼ肩を並べるところまで拡大したのだった（図表3参照）。

［図表3］米ドル/円とCFTC統計の投機筋の円ポジション（2022年1月〜） 出所：『「2024年 歴史的円安」の真実 日本経済を翻弄した「投機円売りバブル」とその破裂』（ゴールドオンライン新書）より抜粋

すでに見てきたように、2024年に入ってから日米金利差円劣位のピークは、2022、2023年のピークを下回っていた。にもかかわらず、なぜ投機筋の円売りは、過去2年を大きく上回る動きになったのか。

CFTC統計の投機筋の円売り越しが過去最高規模に拡大した2007年とこの2024年は、日米政策金利差円劣位が5％程度という大幅な状況の長期化といった点が共通していた（図表4参照）。

［図表4］CFTC統計の投機筋の円ポジションと日米政策金利差（2005年〜） 出所：『「2024年 歴史的円安」の真実 日本経済を翻弄した「投機円売りバブル」とその破裂』（ゴールドオンライン新書）より抜粋

大幅な金利差円劣位の長期化は、短期売買を行う投機筋からすると円買いが厳しい一方で、円売りには圧倒的に有利な条件だっただろう。条件が微妙な中では一方的な現象にはならないが、圧倒的な条件の中では一方的な現象が起こる可能性が高まる。

大幅な金利差円劣位の長期化という、円売りにとって圧倒的に有利な条件の中で、投機筋が一方的に円売りに動く、つまり「円売りバブル」が発生したのが2007年、そしてこの2024年だった可能性があった。

そしてそういった中で、金利差でも国際収支要因でも説明が困難な、161円という歴史的円安が起こったということではないか。

吉田 恒

マネックス証券

チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティFX学長

※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、現在の市場環境とは異なる場合があります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。