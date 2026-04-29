得票が同数となり、くじ引きにより当選が決まった茨城県神栖市の市長選挙で、県の選挙管理委員会は現市長の当選を無効と裁決しました。「まんじゅうや」などの票が争点となりました。

【映像】くじで勝った木内敏之氏「非常にショック」

去年11月の神栖市長選挙では、立候補した現職の石田進氏（67）と新人の木内敏之氏（65）の得票数がともに1万6724票と同数になり、くじ引きの結果、木内氏が当選しました。この結果に石田氏や有権者が異議を申し立て、県の選挙管理委員会が票の再点検などの審査を行いました。

県選管は28日の裁決で、親族が和菓子店を営む木内氏の得票にあった「まんじゅうや」や「だんごさん」とだけ記載された投票用紙2票を無効と判断しました。その結果、石田氏の得票が木内氏を上回ったため、木内氏の当選を無効と裁決しました。

くじで敗れた石田進氏「実は、私はもう覆ると思っていました」

くじで勝った木内敏之氏「『まんじゅうや』と『だんごさん』が認められなかったということは、私にとっては、非常にショックであります」

木内氏はこの裁決を不服として、東京高裁に裁判を起こす方針です。

県選管によりますと、裁判所の判決が確定するまで木内氏は市長の職を失わないということです。（ANNニュース）