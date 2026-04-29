2児の母・宮城舞、韓国春雨使った本格手作りチャプチェ披露「具だくさんで美味しそう」「彩り満点」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの宮城舞が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】37歳2児の母モデル「お店のクオリティ」韓国春雨・牛肉・人参などの本格チャプチェ
宮城は「韓国春雨をたくさんGETしたのでチャプチェ」とつづり、ボウルに入った手作りのチャプチェを公開。牛肉やピーマン、人参、しいたけなど、たっぷりの具材と春雨を和えた、食欲をそそる仕上がりの手料理を披露した。「糸こんじゃ美味しくないんだよな」と、こだわりのポイントを記している。
この投稿に「具だくさんで美味しそう」「お料理上手」「お腹が空いてくる」「彩り満点」「韓国春雨使うのが本格的」「お店のクオリティ」といった声が寄せられている。
宮城は2018年2月に一般男性との入籍、妊娠9ヶ月を発表。同年3月に第1子男児、2021年11月に第2子女児を出産。2025年1月1日に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳2児の母モデル「お店のクオリティ」韓国春雨・牛肉・人参などの本格チャプチェ
◆宮城舞、手作りチャプチェ披露
宮城は「韓国春雨をたくさんGETしたのでチャプチェ」とつづり、ボウルに入った手作りのチャプチェを公開。牛肉やピーマン、人参、しいたけなど、たっぷりの具材と春雨を和えた、食欲をそそる仕上がりの手料理を披露した。「糸こんじゃ美味しくないんだよな」と、こだわりのポイントを記している。
◆宮城舞の投稿に反響
この投稿に「具だくさんで美味しそう」「お料理上手」「お腹が空いてくる」「彩り満点」「韓国春雨使うのが本格的」「お店のクオリティ」といった声が寄せられている。
宮城は2018年2月に一般男性との入籍、妊娠9ヶ月を発表。同年3月に第1子男児、2021年11月に第2子女児を出産。2025年1月1日に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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