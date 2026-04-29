1児の母・宮崎宣子、息子への手作り弁当に工夫「品数の多さにびっくり」「スランプと言いつつ十分すごい」
【モデルプレス＝2026/04/29】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために手作りしたお弁当を公開した。
【写真】46歳フリーアナ「品数の多さにびっくり」工夫された息子への手作り弁当
4月に入り試行錯誤しながらお弁当作りに挑戦する様子を公開してきた宮崎は「ご飯を豆ごはんにしました。あとはトイストーリーかまぼこと にんじんを花形にしてみた以外はほぼ同じ」と、絵文字を交えて報告。車の形にした豆ごはん、ほぐした焼き鮭、コーン、ミニサイズのウインナー、かまぼこ、ブロッコリー、ハンバーグ、揚げ物、花の形に抜かれたにんじんの煮物などがぎっしりと詰められた色鮮やかなお弁当を披露した。
また「お弁当スランプ」と明かしつつ、「とりあえずゴールデンウィークで少しお弁当もおやすみです」と記している。
この投稿に、ファンからは「スランプと言いつつ十分すごい」「詰め方が上手」「愛情たっぷり」「美味しそうなお弁当」「品数の多さにびっくり」「真面目さ伝わってくる」「健康そう」といった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】46歳フリーアナ「品数の多さにびっくり」工夫された息子への手作り弁当
◆宮崎宣子、息子へ作った手作り弁当に工夫
4月に入り試行錯誤しながらお弁当作りに挑戦する様子を公開してきた宮崎は「ご飯を豆ごはんにしました。あとはトイストーリーかまぼこと にんじんを花形にしてみた以外はほぼ同じ」と、絵文字を交えて報告。車の形にした豆ごはん、ほぐした焼き鮭、コーン、ミニサイズのウインナー、かまぼこ、ブロッコリー、ハンバーグ、揚げ物、花の形に抜かれたにんじんの煮物などがぎっしりと詰められた色鮮やかなお弁当を披露した。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スランプと言いつつ十分すごい」「詰め方が上手」「愛情たっぷり」「美味しそうなお弁当」「品数の多さにびっくり」「真面目さ伝わってくる」「健康そう」といった声が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】