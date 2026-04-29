2児の母・石川梨華、リアルなお昼ご飯公開に反響「親近感わく」「シンプルイズベストで美味しそう」
【モデルプレス＝2026/04/29】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。お昼ご飯の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「飾らない感じが素敵」ウインナー＆卵焼き乗ったシンプル丼
石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、自身の食事を投稿。「今日は卵焼きとシャウエッセンを雑穀米と一緒に食べた」と報告し、雑穀米の上に卵焼きとウインナー2本を乗せた、シンプルなどんぶりを披露した。
サンリオのキャラクターが描かれたコップにピンク色のお箸を添えた、シンプルながらも可愛らしい食卓の様子を公開している。
この投稿には「親近感わくお昼ご飯」「シンプルイズベストで美味しそう」「ウインナーの焼き具合が最高」「食器が可愛い」「飾らない感じが素敵」「リアルな報告が嬉しい」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「飾らない感じが素敵」ウインナー＆卵焼き乗ったシンプル丼
◆石川梨華、リアルなお昼ご飯公開
石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、自身の食事を投稿。「今日は卵焼きとシャウエッセンを雑穀米と一緒に食べた」と報告し、雑穀米の上に卵焼きとウインナー2本を乗せた、シンプルなどんぶりを披露した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「親近感わくお昼ご飯」「シンプルイズベストで美味しそう」「ウインナーの焼き具合が最高」「食器が可愛い」「飾らない感じが素敵」「リアルな報告が嬉しい」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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