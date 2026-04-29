佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「昭和の日クイズ」

4月29日は昭和の日です。そこで、昭和にちなんだクイズです。この中で、昭和にはなかった言葉はどれでしょう?



A.気象庁

B.気象予報士

C.気象衛星「ひまわり」



正解は下にあります。

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正解は、B.気象予報士です。



気象業務法が改正され、民間企業が独自の気象予測を行うために、必須の国家資格として「気象予報士」が導入されました。気象衛星「ひまわり」は昭和後期には観測が始まっていて、今ほど性能は良くないものの、宇宙から見た日本の姿を撮影していました。



「気温はどうなのか？」

29日の最高気温は福岡市で19℃、北九州市で18℃など、20℃に届かないところが多いでしょう。 日差しも少なく、ひんやりと感じられそうです。



「天気の予想」

29日は雲の広がりやすい一日でしょう。夜遅くには各地で本降りの雨ですが、昼のうちから、にわか雨の可能性があります。空模様に注意してお過ごしください。



「傘は必要なのかどうなのか？」

昼間のうちは強まることはないものの、にわか雨の可能性があります。必ず雨具を持ってお出かけください。



「10日間予報」

29日夜遅くから木曜日の朝にかけては本降りの雨でしょう。木曜日の日中は雨足は弱まるものの、雨雲は残りそうです。日曜日は雨や風が強まる可能性があります。博多どんたくが開催されますが、お出かけの際は最新の気象情報にご注意ください。