『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月29日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 粗大ごみ処理手数料 「粗大ごみの料金支払いネット決済が始まっています！！」「買いに行く手間が省けて楽チンです！」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「知ってた？粗大ごみの料金支払いネット決済が始まっています！！」と投稿。









続けて「もちろんまだ自治体によってだけど、処理券をコンビニに買いに行く手間が省けて楽チンです！」と紹介しました。









実際に申し込み番号を貼って出された粗大ごみの画像を添えて「申し込みをして紙に番号を書いて貼るだけ！管理人の方も知らない方がいると思うので、チェックしてみてください！」と呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。









【担当：芸能情報ステーション】