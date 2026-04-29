東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）より、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート！

ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランとラウンジでも、開園25周年をお祝いした特別感たっぷりなスペシャルメニューが提供されます。

今回は、2026年4月8日よりディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2026年4月8日〜2026年5月19日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

東京ディズニーシーでは、25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”が2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間で開催されます！

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」でも2026年4月8日から、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”のスペシャルメニューが登場します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ランチブッフェ

価格：

大人（13才以上）平日7,200円／土日祝日7,500円

中人（7〜12才）平日4,000円／土日祝日4,200円

小人（4〜6才）平日2,700円／土日祝日2,900円

※3才以下は無料です。

※2026年4月27日（月）、4月28日（火）、4月30日（木）、5月1日（金）は土日祝日料金です。

提供時間帯：ランチ

出演キャラクター：ミッキーマウス

好きなものを好きなだけいただける、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ランチブッフェ。

ブッフェ台にはイベントにちなみ、華やかな彩りのお料理がずらりと並びます☆

そして、魚介からお肉料理まで幅広いお料理が楽しめるのも魅力的。

またタルトやムースなど、見た目も可愛らしいデザートの種類も豊富です。

＜メニューの一例＞

アスパラガスのパンナ・コッタシーフードサラダ マスタードソースチキンのスパイスマリネ桜エビとキヌアのライスサラダ（国産米）ポテトチーズスープパスタ 桜エビのトマトソースサーモンと菜の花のピッツァローストポーク ラヴィゴットソースローストビーフ抹茶とアプリコットのケーキフルーツタルトブルーベリームースキャラメルムース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は80分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ディナーブッフェ

価格：

大人（13才以上）平日8,100円／土日祝日8,400円

中人（7〜12才）平日4,600円／土日祝日4,800円

小人（4〜6才）平日3,300円／土日祝日3,500円

※3才以下は無料です。

※2026年4月27日（月）、4月28日（火）、4月30日（木）、5月1日（金）は土日祝日料金です。

提供時間帯：ディナー

出演キャラクター：ミッキーマウス

ディナーの時間帯に提供される、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ディナーブッフェ。

ランチと同様に、ブッフェ台にはイベントにちなんだ美味しそうなお料理がたくさん並びます。

どれも本格的で、世代問わずお子様から大人まで楽しめるのもうれしい！

＜メニューの一例＞

アスパラガスのパンナ・コッタマグロの西京味噌ソース桜エビとキヌアのライスサラダ（国産米）鶏肉とタケノコの南蛮漬けポテトチーズスープパスタ シラスとそら豆のアーリオ・オーリオ白身魚 ゴボウと山椒ソースチキンブレゼ トマトとオリーヴソースローストビーフプレート抹茶とアプリコットのケーキフルーツタルトブルーベリームースキャラメルムース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は90分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

青森産 りんごジュース、マンゴーシロップ、ブルーシロップ、ソーダ、ゼリー、白桃、チョコレート、銀粉

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

ランチとディナーの時間帯にいただける、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク。

青森産 りんごジュースがベースのドリンクで、シュワシュワとしたソーダがアクセントに☆

中にはゼリーも入っています。

さらに、25周年のイベントのカラーでもあるブルーと白の2層になっていてとっても爽やか！

© Disney

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンクには、「チップ＆デール」デザインのオリジナルコースターが付きます。

お揃いの衣装を着た「チップ」と「デール」の間には25周年のロゴ、下部には「シェフ・ミッキー」のロゴも◎

一面に星が散りばめられた煌びやかなデザインになっています。

特別感たっぷりなブッフェに、オリジナルコースター付きのスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルメニューの紹介でした☆

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