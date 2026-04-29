◆米大リーグ ブルージェイズ３―０レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２８日（日本時間２９日）、「４番・三塁」で先発。レッドソックスの吉田正尚外野手も「６番・ＤＨ」でスタメン出場した侍ジャパン対決で決勝打となる先制２点適時打を放ち、勝利に貢献した。

レ軍の有望２３歳左腕トーリとの対戦で岡本は初回２死一塁での第１打席は、真ん中に入ってきた直球を打ち損ねての三飛に倒れた。第２打席は３回２死二、三塁。カウント２―２から左翼手頭上を越える当たりを放ち２者が生還。岡本も二塁を狙い、ヘッドスライディングしたが判定はアウト。ブ軍ベンチがチャレンジしたが判定は覆らず、２点適時打で二塁憤死となったが、先取点をチームにもたらした。４打数１安打２打点で打率は２割２分３厘になった。

５回の適時打など２安打の活躍だった主砲ゲレロはヒーローインタビューで岡本の印象を聞かれ「素晴らしい選手で、面白くて、トロントを愛してるんだよ」と話し、ニヤリと笑った。

３試合連続欠場していた吉田はコーラ前監督解任後、トレーシー暫定監督政権で初のスタメン。４回２死で右前打を放ち、出場２試合連続安打をマークし、３打数１安打で打率を２割６分５厘とした。