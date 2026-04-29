「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、「イイハナ・ドットコム」で販売中のギフト、母の日と父の日をペアで贈ることができるプリザーブドフラワー「ペア・ハピネス・ボックス」を紹介をします☆

イイハナ・ドットコム ディズニー「ペア・ハピネス・ボックス」プリザーブドフラワー

© Disney

価格：16,280円（税込）

送料：無料

花材：

プリザーブドフラワー：バラ、ミニバラ、カスミソウ、アジサイ、モス

ドライフラワー：ソーラーカーネーション、ソーラースターダスト、小花

※こちらの商品は、ソーラーフラワーを使用しています。

ソーラーフラワーは、ソラの木の皮を薄く削った芯の部分を乾燥させたものを、花の形に作り上げた手作りのお花です。天然素材のため、欠けや木の皮の茶色い部分が残っているものが含まれます。

資材：アクリルプレート、リボン、ペーパーBOX、お手入れ説明付き

サイズ：幅約12.5cm、長さ約6.5cm（蓋を閉めた状態）

販売店舗：イイハナ・ドットコム

母の日、父の日、大好きなお父さんお母さんへ、ペアで贈ることができるフラワーギフト。

世界中で親しまれる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のように、「いつまでも仲良くいてほしい」という家族の願いを、フラワーボックスに込めています。

またコンパクトなサイズ感なので、玄関やサイドテーブルなど、お好きな場所に気軽に飾れるのも魅力的◎

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母の日には、優雅なピンクのグラデーションに囲まれた「ミニーマウス」のデザイン。

ウインクをしているキュートな「ミニーマウス」のアクリルプレートもポイントです☆

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父の日には、快活なビタミンカラーの「ミッキーマウス」のデザインをお届け！

アクリルプレートには、かっこよくポーズをきめている「ミッキーマウス」の姿が描かれています。

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質感の良いホワイトボックスに入っているのもうれしい☆

蓋を開けるまで中身が見えないボックスタイプなので、蓋を開けた瞬間に広がる華やかな花々とキャラクターデザインのプレートが、忘れられない驚きと笑顔を届けます。

さらに、色あせることなく咲き続けるプリザーブドフラワーを使用しているため、お手入れ不要で長く楽しめます！

母の日・父の日それぞれの最適なタイミングでお届けするフラワーギフト。

プリザーブドフラワー「ペア・ハピネス・ボックス」は、イイハナ・ドットコムで販売中です。

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