冷たい水にサッと溶ける「ネスカフェ アイスブレンド」　4つの部屋でアレンジの幅やライフスタイルに合わせた楽しみ方も訴求　ネスレ日本

ネスレ日本は4月28日から5月6日まで新宿サザンテラス広場（東京都渋谷区）でイベントを開催し「ネスカフェ アイスブレンド」の一番の特徴である「冷たい水にサッと溶ける」という機能価値に加えて、アレンジの幅やライフスタイルに合わせた楽しみ方を訴求している。

アパートの一室を模した4つの部屋が設置されるイベント会場

楽しみ方も伝えるためイベント会場に設けられたのがアパートの一室を模した以下の4つの部屋。

――101号室 「かんたん映えラテ」が楽しめる部屋

――102号室 「爆速ブラック」が楽しめる部屋

――103号室 「甘い上質ブラック」が楽しめる部屋

――104号室 「自由過ぎるマーマレードコーヒー」が楽しめる部屋

整理券制で各部屋に入り、来場者が自身に合った楽しみ方を見つけられるように設計。夏場、猛暑の常態化で在宅時間が増えている傾向を受け、家庭で手軽にさまざまな方法でリフレッシュできるアイデアとして考案された。

ネスレ日本飲料事業本部レギュラーソリュブルコーヒービジネス部の尾粼由唯氏

4月28日、メディア取材会に登壇したネスレ日本飲料事業本部レギュラーソリュブルコーヒービジネス部の尾粼由唯氏は「今回のイベントでは『水に溶ける』という機能的な驚きだけで終わらせず、その先にある楽しみ方まで体験していただきたいと考えている。住む人それぞれのライフスタイルが異なるようにコーヒーの楽しみ方も人それぞれ。ぜひ隣人として体験いただき、ご自宅でもアイスコーヒーを自由に楽しんでいただきたい」と呼びかける。

「ネスカフェ アイスブレンド」

「ネスカフェ アイスブレンド」は、すっきり軽やかな味わいと豊かな香りを打ち出し、食品を凍らせ専用の機械で真空に近い状態にして乾燥させるフリーズドライ技術「クリスタルフローズン製法」を用いて製造された「ネスカフェ」の中で最も冷たい水やミルクにも溶けやすい点が大きな特徴となっている。

「溶けやすい特性を活かし、ブラックはもちろん、濃く作ってカフェラテにしたり、二層仕立てにしたりと、さまざまなアレンジが可能。イベントでは、キッチンカーや飲食店のような水回りがない部屋でも水や牛乳、シロップ、ジャムなど身近な食材だけで手軽に作れる点を強みとして訴求している」と語る。

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