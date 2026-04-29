GWの「なう！投稿」は空き巣が見ている？

待ちに待ったゴールデンウィーク。旅行や帰省の計画に胸を躍らせている方も多いはずです。しかし、あなたが家を空けるその時間は、空き巣にとっても絶好のチャンス。事実、空き巣（侵入窃盗）は春と秋に発生のピークがあり、一つ目の山が5月の連休中であることが多いといいます。

実は、連休中の防犯において、玄関の鍵以上に気をつけなければならない「意外な盲点」があるのをご存知でしょうか？

それが、現代のコミュニケーションツールであり、映えなどのアピールツールである「SNS」なのです。

「今、ここにいます！」その投稿、泥棒も見ている

連休中、注意したいのがSNSへの投稿です。旅先の美しい景色や豪華な食事、「今、〇〇に来ています！」という発信。友人への近況報告のつもりでも、実は「今、私の家は留守です」と全世界に発信しているのと同義なのです。恐ろしくないでしょうか！？

〇データが示すリスク

警察庁の統計（2020年）から見ると、住宅対象の侵入窃盗のうち約7割が不在時を狙った「空き巣」だといいます。最近では、SNSの投稿から生活パターンや不在時間を特定するなどの手口が、公的機関からも大きなリスクとして指摘されています。

〇泥棒に”招待状”を出すな！

写真の投稿は帰宅後に「行ってきました！」とアップするようにしましょう。どうしてもリアルタイムで共有したい場合は、公開範囲を信頼できる友人のみに限定するなどの設定をした方がよさそうです。

統計で見る「空き巣が狙う隙」

「うちはオートロックだから」「少しの時間だから」という油断が、結果的に空き巣による被害を生むことにつながります。

侵入経路の第1位は「無施錠」の窓など

警察庁の資料（2021年）によると、侵入窃盗の40.9％が「鍵をかけていない」窓や玄関からの侵入です。つまり、およそ4割がカギをかけていたら防げた可能性がある被害だったのです。

「日中」に多い空き巣

空き巣が最も活発になるのは深夜ではなく午前10時から午後4時の間だといいます。家族が仕事や学校に行く、また休日はレジャーに出かけるなどの「日中」が最も空き巣犯に狙われやすいのです。

出発前の5分でできる「防犯チェックリスト」

空き巣は、侵入に5分以上かかると約7割が犯行を諦めるというデータ（警察庁）があります。こうしたことから、出発前に次の3点を確認することが有効です。

「全ての窓」の施錠

玄関だけでなく、トイレの小窓や2階の窓までカギがかかっているか指差し確認をしましょう。ドアを破るのに時間がかかれば、ほとんどの泥棒は犯行を諦めるということです。

郵便受けを空にする

新聞や郵便物が溜まっていると、一目で長期の不在だとバレてしまいます。長期間留守にするのなら、郵便物などの配達停止の手続きをしておくのがベターです。とにかく留守である雰囲気を出さないように。

庭の片付け

意外とこれは大切！脚立や工具を庭などの見える場所に出しっぱなしにしていませんか？ 2階への足場として悪用されるケースが後を絶たないといいます。見えない場所に置く、あるいは小屋などにしまうようにしましょう。

連休を、悲しい思い出にしないために

泥棒は、あなたの「楽しい！」という心の隙を狙っています。

物理的な施錠はもちろん、SNSなどの使用方法も再確認し、安心・安全なゴールデンウィークを過ごしましょう。