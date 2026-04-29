女優・水沢アキ（７１）が、子ども２人と撮影した親子ショットを披露した。

２９日に自身のインスタグラムを更新し、「昨年、私の古希のお祝いに、ジュリアン＆フランセスが箱根旅行をプレゼントしてくれました。２０年ぶりの３人旅！！これまで、身を粉にして仕事と子育てを頑張って来たご褒美をもらいました」とうれしそう。顔を寄せ合って記念撮影し、フォロワーは「美男美女のお子さんから最高のプレゼントを頂きましたね〜」「美男美女ですね」「水沢アキさん若い〜」「楽しそう」とほっこりしていた。

２５日の投稿では「俳優の息子ジュリアンがアメリカから２０年ぶりに戻って来ました。これからは日本で仕事をするとの事ですと伝え、俳優の息子、ジュリアン・スィーヒとの２ショットを披露し、「イケメン」「とてもハンサム」と反響を呼んだ。続く更新では娘を紹介し「娘のフランセスは、アーティスト名“フランキー”で、壁画作家として活躍中」と娘の職業を明かし、「原宿駅前のスターバックス店内の壁画は、娘の作品です」と説明。フランキーはフジテレビ系「テラスハウス」の出演も話題を集めた。