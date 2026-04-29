TBSの安住紳一郎アナウンサー（53）が29日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。体調不良で休養することを発表した、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）を気遣った。

この日、「ニュース関心度ランキング」で1位となった日村の休養。安住アナは「心配なニュースですね」と切り出し、日村が休養することやラジオを2週間連続で休んだことをなどを紹介した。

視聴者からの「また笑顔で食べている姿を楽しみにしています」というコメントを紹介しつつ、安住アナは「確かにね、グルメロケが多かったので、食事のケアも大変だったと思います」と気遣い。「日村さんしばらく休むということで、お帰りをお待ちしたいと思います」とコメントした。

日村は体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで28日、発表。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。関係者は取材に「休養の期間は設けずに回復を優先させる方針と聞いている」と明かした。

日村はTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」の出演を17日深夜の放送から2週連続で見合わせた。相方の設楽統（53）は24日の放送で「たいしたことないけど、熱が出ちゃって」などと状況を説明していた。

ピンで3本、コンビで9本持つレギュラー番組が週7日、毎日放送されている超売れっ子。温厚で親しみやすい人柄で人気を博している。